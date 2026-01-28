Programación fecha 3 del Torneo Apertura Liga 1 2026: partidos, horarios y dónde ver

La Liga 1 2026 comienza a revelar las programaciones de los siguientes encuentros del Torneo Apertura y en esta ocasión publicó cada uno de los partidos de la tercera jornada que se jugarán desde el viernes 13 al domingo 15 de febrero. Conoce qué día y a qué hora jugarán los clubes como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, entre otros.

Programación Liga 1 2026: fecha 3

VIERNES 13 DE FEBRERO

UTC vs Cusco FC - 15:00 horas

Universitario vs Cienciano - 20:30 horas

SÁBADO 14 DE FEBRERO

Deportivo Garcilaso vs ADT - 13:00 horas

Juan Pablo II vs Sporting Cristal - 15:15 horas

Atlético Grau vs Sport Boys - 17:30 horas

Alianza Atlético vs Alianza Lima - 20:00 horas

DOMINGO 15 DE FEBRERO

Sport Huancayo vs FC Cajamarca - 13:00 horas

Comerciantes Unidos vs Los Chankas - 15:15 horas

FBC Melgar vs CD Moquegua - 18:30 horas

Programación fecha 3 Liga 1 2026.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026?

Los partidos mencionados en la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se verán por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX). De esta manera, no hay excusas para no disfrutar de cada uno de los cotejos que tiene el balompié nacional para los aficionados.

Alianza Lima jugará en Trujillo ante Alianza Atlético

Según se pudo conocer en la lista de programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima se medirá ante Alianza Atlético el próximo sábado 14 de febrero a las 20:00 horas locales en el Estadio Mansiche de Trujillo. De esta manera, el cuadro blanquiazul sigue la línea de la edición 2025, en el que se usa uno de los artículos del reglamento en el que un club local puede cambiar su escenario para enfrentar a su rival.