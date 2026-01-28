0
Programación fecha 3 del Torneo Apertura Liga 1 2026: partidos, horarios y dónde ver

Conoce la programación completa de la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿Qué rivales tendrás Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal?

Diego Medina
Liga 1 2025 confirma la programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026.
Liga 1 2025 confirma la programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. | Foto: Liga 1
La Liga 1 2026 comienza a revelar las programaciones de los siguientes encuentros del Torneo Apertura y en esta ocasión publicó cada uno de los partidos de la tercera jornada que se jugarán desde el viernes 13 al domingo 15 de febrero. Conoce qué día y a qué hora jugarán los clubes como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, entre otros.

Partidos de la primera fecha del Apertura 2026.

PUEDES VER: Partidos de Liga 1 Perú: programación de la fecha 1 por el Torneo Apertura 2026

Programación Liga 1 2026: fecha 3

VIERNES 13 DE FEBRERO

  • UTC vs Cusco FC - 15:00 horas
  • Universitario vs Cienciano - 20:30 horas

SÁBADO 14 DE FEBRERO

  • Deportivo Garcilaso vs ADT - 13:00 horas
  • Juan Pablo II vs Sporting Cristal - 15:15 horas
  • Atlético Grau vs Sport Boys - 17:30 horas
  • Alianza Atlético vs Alianza Lima - 20:00 horas

DOMINGO 15 DE FEBRERO

  • Sport Huancayo vs FC Cajamarca - 13:00 horas
  • Comerciantes Unidos vs Los Chankas - 15:15 horas
  • FBC Melgar vs CD Moquegua - 18:30 horas
Liga 1 2026

Programación fecha 3 Liga 1 2026.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026?

Los partidos mencionados en la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se verán por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX). De esta manera, no hay excusas para no disfrutar de cada uno de los cotejos que tiene el balompié nacional para los aficionados.

Alianza Lima jugará en Trujillo ante Alianza Atlético

Según se pudo conocer en la lista de programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima se medirá ante Alianza Atlético el próximo sábado 14 de febrero a las 20:00 horas locales en el Estadio Mansiche de Trujillo. De esta manera, el cuadro blanquiazul sigue la línea de la edición 2025, en el que se usa uno de los artículos del reglamento en el que un club local puede cambiar su escenario para enfrentar a su rival.

