- Hoy:
- Partidos de hoy
- Benfica vs Real Madrid
- Barcelona vs Copenhague
- River Plate vs Gimnasia
- Estudiantes vs Boca Juniors
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Champions League
Programación fecha 3 del Torneo Apertura Liga 1 2026: partidos, horarios y dónde ver
Conoce la programación completa de la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿Qué rivales tendrás Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal?
La Liga 1 2026 comienza a revelar las programaciones de los siguientes encuentros del Torneo Apertura y en esta ocasión publicó cada uno de los partidos de la tercera jornada que se jugarán desde el viernes 13 al domingo 15 de febrero. Conoce qué día y a qué hora jugarán los clubes como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, entre otros.
Programación Liga 1 2026: fecha 3
VIERNES 13 DE FEBRERO
- UTC vs Cusco FC - 15:00 horas
- Universitario vs Cienciano - 20:30 horas
SÁBADO 14 DE FEBRERO
- Deportivo Garcilaso vs ADT - 13:00 horas
- Juan Pablo II vs Sporting Cristal - 15:15 horas
- Atlético Grau vs Sport Boys - 17:30 horas
- Alianza Atlético vs Alianza Lima - 20:00 horas
DOMINGO 15 DE FEBRERO
- Sport Huancayo vs FC Cajamarca - 13:00 horas
- Comerciantes Unidos vs Los Chankas - 15:15 horas
- FBC Melgar vs CD Moquegua - 18:30 horas
Programación fecha 3 Liga 1 2026.
¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026?
Los partidos mencionados en la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se verán por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX). De esta manera, no hay excusas para no disfrutar de cada uno de los cotejos que tiene el balompié nacional para los aficionados.
Alianza Lima jugará en Trujillo ante Alianza Atlético
Según se pudo conocer en la lista de programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima se medirá ante Alianza Atlético el próximo sábado 14 de febrero a las 20:00 horas locales en el Estadio Mansiche de Trujillo. De esta manera, el cuadro blanquiazul sigue la línea de la edición 2025, en el que se usa uno de los artículos del reglamento en el que un club local puede cambiar su escenario para enfrentar a su rival.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90