Rebagliati reveló al seleccionado peruano que puede ser la sorpresa en Cristal: "Ha impresionado"

Sporting Cristal busca destacar en esta temporada y está enfocado en iniciar con el pie derecho ante Deportivo Garcilaso por su debut en la Liga 1 2026. Los celestes han conformado un gran plantel en el mercado, aunque han sufrido algunas lesiones. En ese contexto, Diego Rebagliati sorprendió al revelar que un jugador de la selección peruana puede ser la sorpresa en el equipo de Paulo Autuori.

Diego Rebagliati reveló al seleccionado peruano que puede ser la sorpresa en Sporting Cristal

La directiva deportiva de Sporting Cristal se movió en el mercado de pases con algunos refuerzos y se ilusiona con el título tras el nivel mostrado en la Tarde Celeste. No obstante, el plantel se perfila a tener una nueva sorpresa para el partido ante Garcilaso en Cusco.

Durante el programa 'Fútbol Satélite', Diego Rebagliati reveló que el joven volante Yamir Del Valle ha encandilado a Pablo Autuori durante la pretemporada, por lo que el técnico brasileño ya está contemplando la opción de que pueda sumar minutos en el primer partido de la Liga 1 y hacer su ansiado debut con el primer equipo.

Video: Fútbol Satélite

"Me preguntan por Del Valle: yo creo que va a tener minutos, Paulo Autuori está con ganas de ponerlo. Así como cuando llegó y le pareció que Winsdom podía tener minutos, Yamir del Valle lo ha impresionado bastante bien", mencionó el comunicador.

Del mismo modo, el comentarista deportivo recordó cuando Autuori, tras su llegada, le brindó la confianza a Ian Winsdom. Una situación que se puede repetir con Del Valle.

Yamir del Valle ha impresionado en la pretemporada y apuntar a debutar con Sporting Crista.

Yamir del Valle jugó con la selección peruana

Yamir del Valle es uno de los jugadores más habilidosos y destacó de gran manera en las divisiones menores de Sporting Cristal; a raíz de ello, recibió el llamado de la selección peruana para la categoría Sub-17 y Sub-20, donde jugó 4 partidos y logró marcar un gol.

A sus 19 años, se consolida como una de las grandes promesas del cuadro rimense y destaca principalmente por su gran habilidad con el balón, moviendo los hilos del equipos. Además, suele pisar bastante el área buscando el gol.