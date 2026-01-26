Exfutbolista de Gremio expresó su gran deseo de brillar en Sporting Cristal: "Un gran club"

Sporting Cristal tuvo una presentación de ensueño luego de propinarle un contundente 3-1 a la Universidad Católica de Ecuador. Los rimenses estrenaron a sus nuevos refuerzos y no desentonaron en el campo. Luego del partido, una exfigura de Gremio enloqueció a los hinchas al expresar su profundo deseo de brillar con los 'celestes' en la Liga 1 2026.

Exfutbolista de Gremio expresó su gran deseo de brillar en Sporting Cristal

La dirección deportiva de Sporting Cristal se ha plasmado como objetivo poder conseguir el título nacional a final de temporada y destacar en la Copa Libertadores. Por ello, concretaron la llegada de grandes jugadores y mantuvieron a varios de sus figuras. Uno de los jugadores que continuó en el equipo y ya empezó a destacar es Felipe Vizeu.

Precisamente, el brasileño fue uno de los puntos más destacados en la Tarde Celeste anotando un gol y, tras el final del partido, no dejó escapar la oportunidad de expresar su alegría por haberse mantenido en el plantel. Además, destacó la grandeza del club.

Video: L1 MAX

"Agradecer a Dios por estar aquí otra vez, un gran club. Sabemos todos nuestros objetivos que tenemos para esta temporada, estamos todos juntos. Sabemos que era un partido de presentación, pero siempre que entramos en la cancha con esta camiseta tenemos que sacar todo, hacer lo mejor", señaló el delantero.

Del mismo modo, Felipe Vizeu remarcó su emoción por haber anotado su primer gol en el año y remarcó que le dará un impulso anímico para afrontar esta temporada, donde espera consolidarse como uno de los goleadores y aportar al equipo para conseguir el título.

"Sé que puedo entregar, lo que puedo hacer con mis goles. Ahora se cambia todo, la mentalidad, porque va a iniciar la temporada, la competición y esto importa. Gracias a Dios inicié con gol, delante de los hinchas, esto me da más confianza para que pueda ser un año muy feliz, de muchos goles para nosotros"

Felipe Vizeu tuvo un paso por Gremio

Vizeu ha desarrollado la gran parte de su carrera en el fútbol brasileño, donde en la temporada 2019 jugó en las filas de Gremio de Brasil. En sus registros, el delantero sumó 19 partidos con el 'Tricolor' y consiguió marcar 3 goles.

Valor de mercado de Felipe Vizeu

El brasileño es uno de los jugadores con mejor trayectoria que militan en Sporting Cristal, no obstante su valor de mercado ha disminuido en las últimas temporadas. Según Transfermarkt, a sus 28 años, Felipe Vizeu ostenta una cotización de 350 mil euros.