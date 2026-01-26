Se fue de Alianza Lima y ahora expresó su felicidad de jugar en Sporting Cristal: "Tarde Celeste"

Sporting Cristal dejó una grata impresión en su presentación tras vencer por 3-1 a la Universidad Católica de Ecuador. Los rimenses maravillaron a sus hinchas y se perfilan a destacar en la Liga 1 2026. Precisamente, luego de este encuentro, un exjugador de Alianza Lima sorprendió al dejar atrás su pasado y manifestar su emoción por jugar con los rimenses esta temporada.

Se fue de Alianza Lima y ahora expresó su felicidad de jugar en Sporting Cristal

Sporting Cristal apunta a cortar su sequía de títulos esta temporada bajo la conducción de Paulo Autuori. El conjunto rimense confía en el aporte de sus principales referentes y uno de ellos es Cristian Benavente, talentoso volante que tuvo su primera experiencia en el fútbol peruano defendiendo los colores de Alianza Lima.

El ‘Chaval’ afrontará su segunda campaña con los ‘cerveceros’ y fue presentado ante la hinchada. Tras la finalización del encuentro, no dudó en dejar atrás su pasado blanquiazul y manifestó su entusiasmo por vestir la camiseta celeste, incluso sumándose a la tradicional arenga del club.

Cristian Benavente expresó su felicidad por jugar en Sporting Cristal.

"Tarde Celeste 2026. Fuerza Cristal", escribió Benavente en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes suyas luciendo la indumentaria rimense, reflejando así su satisfacción y compromiso con esta nueva etapa en el equipo.

Cristian Benavente y su rendimiento en Sporting Cristal

Cristian Benavente es uno de los jugadores más habilidosos del fútbol nacional y apunta a destacar de gran manera en su segundo año con Sporting Cristal. El volante a penas ha podido jugar 11 partidos con los 'celestes', donde logró anotar un gol y brindar una asistencia.

No obstante, cabe señalar que estuvo varios partidos sin ser considerado por el comando técnico tras su fichaje y tuvo que entrar de cambio en sus primeros compromisos.

Cristian Benavente tuvo un paso por Alianza Lima

Benavente llegó al fútbol peruano para defender la camiseta de Alianza Lima en 2022. El 'Chaval' no se logró consolidar con los blanquiazules y se marchó al año siguiente, aunque fue parte del equipo campeón de la Liga 1 en ese año.