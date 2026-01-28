Futbolista de Inter Miami rompe su silencio y da firme calificativo a jugador de Alianza Lima: "Es un..."

Alianza Lima fue noticia internacional tras vencer 3-0 a Inter Miami de Lionel Messi. El cuadro blanquiazul tuvo a un Paolo Guerrero como principal figura en Matute, por lo que eso generó una desazón en los futbolista del elenco norteamericano. Días después de este cotejo, ahora un futbolista del cuadro de la MLS rompió su silencio para calificar directamente al 'Depredador'.

Futbolista de Inter Miami calificó a titular de Alianza Lima

Se trata de Noah Allen, defensa titular de Inter Miami que jugó ante Alianza Lima en la denominada "Noche Blanquiazul". El central tomó la palabra en una rueda de prensa y sorprendió al dirigirse a Paolo Guerrero luego de caer goleados por 3-0.

En primera instancia, aclaró que el equipo debió marcarlo mejor y así evitar que marque su doblete en la primera parte del juego. Sin embargo, reconoció la trayectoria de Paolo Guerrero y no dudó en calificarlo con palabras de elogio por ser considerado una "leyenda" para el balompié actual.

"No es un jugador increíble. Y creo que todos saben quién es especialmente en Sudamérica. Lo conocía del Mundial pasado hace años. Es un gran jugador con mucha experiencia. Deberíamos haberlo marcado mejor pero es bueno jugar contra un jugador de su nivel. ¿Encajaría en la MLS? Creo que sí, bueno no sé. No es pregunta para mí. Es un jugador top y sí muy experimentado. Es una leyenda", manifestó el futbolista Noah Allen en el video registrado por Alonso El Inca.

(VIDEO: X Alonso El Inca)

De esta manera, queda claro que Paolo Guerrero sigue despertando admiración en las nuevas generaciones del balompié moderno. Inter Miami fue víctima de su racha goleadora y ahora se alista para seguir su tour a poco de iniciar la MLS de Estados Unidos.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Sport Huancayo por la primera jornada del Torneo Apertura 2026. Este choque fue programado para el viernes 30 de enero a partir de las 12:00 horas locales (17:00 horas GMT).