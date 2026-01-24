- Hoy:
Medio mexicano se rindió en elogios ante Paolo Guerrero tras su doblete ante Inter Miami: "Leyenda"
Paolo Guerrero puso en ventaja a Alianza Lima y anotó dos goles contra Inter Miami de Lionel Messi en la 'Noche Blanquiazul' desde el Estadio Alejandro Villanueva.
Paolo Guerrero se ha destacado como la figura principal en el partido entre Alianza Lima y Inter Miami, al marcar los dos primeros goles del equipo íntimo frente al club de la MLS. Por esta razón, desde México, un medio no escatimó elogios hacia el goleador peruano que brilla en la 'Noche Blanquiazul'.
Prensa de México se rindió en elogios ante Paolo Guerrero tras anotar doblete a Inter Miami de Lionel Messi
Guerrero, quien es reconocido a nivel internacional como uno de los mejores delanteros que existen en Sudamérica, ha vuelto a sorprender a todos por su gran rendimiento ante Inter Miami de Messi, pero donde no pasó desapercibido fue en México.
El medio deportivo 'Invictos' se pronunció sobre 'El Depredador' y los dos goles anotados al equipo de la MLS durante el primer tiempo de la 'Noche Blanquiazul' en el Estadio Alejandro Villanueva.
Medio de México elogió a Paolo Guerrero tras anotar doblete a Inter Miami de Lionel Messi.
Para los periodistas mexicanos, Paolo Guerrero es una leyenda que se mantiene vigente a pesar de contar con 42 años y en el encuentro ante Inter de Miami de Lionel Messi lo volvió a demostrar al anotarle dos goles.
"El eterno Paolo Guerrero. Con 42 años de edad, Paolo Guerrero anotó un doblete contra el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez en tan solo 5 minutos. Incluso en la etapa final de su carrera, el icónico delantero peruano número 9 sigue demostrando su capacidad goleadora. ¡Qué delantero, damas y caballeros! Una leyenda absoluta en Sudamérica", se puede leer en su publicación.
Doblete de Paolo Guerrero ante Inter Miami de Lionel Messi
Paolo Guerrero anotó dos goles contra Inter Miami de Lionel Messi en los minutos 29 y 35 del primer tiempo del encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva durante la 'Noche Blanquiazul'.
