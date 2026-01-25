- Hoy:
Alianza Lima y el fuerte motivo para ser campeón en 2026 y evitar el 'tetra' de Universitario
Alianza Lima descartó por completo que salir campeón en 2026 sea para evitar el tetracampeonato de Universitario de Deportes y reveló el verdadero motivo.
Alianza Lima cuenta con una deuda pendiente con su hinchada, debido a que no ha logrado salir campeón desde hace 3 años, ya que Universitario de Deportes se ha mantenido con un gran nivel saliendo tricampeón nacional. Sin embargo, a través de Fernando Cabada, administrador del cuadro blanquiazul, revelaron el verdadero motivo para ganar la Liga 2026 y descartó que sea evitar el tetracampeonato de la escuadra crema.
Alianza Lima reveló el verdadero motivo para ser campeón en 2026 y descarta que sea el tetracampeonato de Universitario
Cabada conversó con Latina cuando se estaba organizando la 'Noche Blanquiazul' y le consultaron diversos temas que abarcan al mundo de Alianza de cara a la temporada 2026 en la Liga 1.
Una de las preguntas que le consultaron al administrador de Alianza Lima fue si tenían posibilidades de campeonar este año, ya que hace 3 años no logran salir victoriosos y Universitario, su máximo rival, es el actual tricampeón nacional.
Para Fernando Cabada, la verdadera razón para salir campeón en el 2026 es porque el club blanquiazul cumplirá 125 años de creación. "El objetivo de Alianza es campeonar la Liga 1 en nuestro aniversario 125", reveló.
Fernando Cabada reveló el verdadero motivo de salir campeón y descartó que sea evitar el tetracampeonato de Universitario.
De esta forma, el directivo de Alianza Lima descartó que la misión de salir campeón de la Liga 1 2026 sea para evitar el tetracampeonato de Universitario de Deportes.
Por otro lado, Cabada agregó que, debido a que son un club con distintos deportes, también tienen el gran objetivo de salir victoriosos en todas sus categorías y divisiones.
"El principal objetivo es el campeonato nacional, pero no es el único. Somos una institución grande que compite en fútbol masculino, femenino, vóley, futsal down y divisiones menores. Vamos por todo", continuó.
