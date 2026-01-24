0
Prensa argentina dio fuerte comentario sobre la derrota de Inter Miami de Messi ante Alianza

Alianza Lima venció 3-0 a Inter Miami y desde Argentina los medios no dejaron pasar desapercibida la goleada que sufrió el equipo de Lionel Messi en Perú.

Luis Blancas
Prensa argentina dio fuerte comentario sobre la derrota de Inter Miami de Lionel Messi ante Alianza Lima
Prensa argentina dio fuerte comentario sobre la derrota de Inter Miami de Lionel Messi ante Alianza Lima | Composición: Líbero
"Arranque torcido. Con Messi y De Paul entre sus titulares, Inter Miami cayó 3-0 ante Alianza Lima en su primer partido del año, en un amistoso internacional", se puede leer en la publicación del reconocido medio.

inter miami alianza lima

Diario Olé de Argentina dio fuerte comentario sobre la derrota de Inter Miami de Lionel Messi ante Alianza Lima.

Luis Blancas
