¡Euforia! Gol de Luis Ramos para el 3-0 de Alianza Lima a Inter Miami con gran asistencia de Girotti
Luis Ramos se presenta en Matute con su gol ante Inter Miami. Alianza Lima se pone 3-0 arriba sobre el Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul.
Sobre los 72 minutos del partido entre Alianza Lima vs Inter Miami, una gran jugada que inició Federico Girotti generó que Luis Ramos convierta su primer gol en Matute con camiseta blanquiazul. Euforia total en Matute que festeja una goleada sobre el equipo que tiene como capitán a Lionel Messi.
PUEDES VER: ¡De no creer! Alan Cantero se pierde insólito gol que pudo ser el 3-0 de Alianza ante Inter Miami
Sobre los 72 minutos, un balón se recuperó de gran manera por la defensa blanquiazul, pero en el despeje llegó a Federico Girotti. El argentino ganó el esférico y combinó con Kevin Quevedo para quedar mano a mano ante la portería rival, pero vio a su compañero Luis Ramos para asistirlo de gran manera.
(VIDEO: Latina)
El atacante que recién llegó a Alianza Lima definió de gran manera para vencer al golero de Inter Miami y hacer estallar a Matute con el 3-0 definitivo que le permite al hincha estar ilusionado de cara al inicio de la Liga 1 2026. De esta manera, el equipo de Pablo Guede cierra su pretemporada y ahora alistará al plantel de cara al choque ante Sport Huancayo por el Torneo Apertura.
Luis Ramos va marcando dos goles con Alianza Lima
Luis Ramos llegó a Alianza Lima con la intención de ser el goleador del cuadro blanquiazul 2026. En la pretemporada, el atacante anotó su primer gol con camiseta 'íntima' ante Colo Colo, y ahora hizo lo propio ante Inter Miami de Lionel Messi. Con estos registros, Pablo Guede queda conforme con su rendimiento y lo tendrá en cuenta para ambos torneos que se vendrán más adelante.
