¿Dónde ver Alianza Lima vs. Inter Miami EN VIVO por la Noche Blanquiazul 2026?
Revisa qué canales se encargarán de transmitir el partido de Alianza Lima vs. Inter Miami, correspondiente a un amistoso por la Noche Blanquiazul 2026.
Alianza Lima vs. Inter Miami se enfrentan este sábado 24 de enero, desde el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), en un partido correspondiente a la Noche Blanquiazul 2026. Por ello, en esta nota te damos a conocer los canales y las plataformas de streaming dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este inédito amistoso.
El precio de las entradas para asistir al mencionado evento fue el motivo principal por el cual muchos hinchas prefieran ver este partido desde una televisión u otro medio digital. Y es que el costo era muy alto de pagar, pero luego los organizadores decidieron rebajarlo casi a la mitad; sin embargo, y pese a la presencia confirmada de Lionel Messi, no se ha informado de un lleno total en Matute.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Inter Miami EN VIVO?
Los aficionados que no asistirán al estadio aún tienen la posibilidad de ver el partido de Alianza Lima vs. Inter Miami gracias a los canales y servicios de streaming que adquirieron los derechos de transmisión. Estos son Latina Televisión, L1 MAX y OneFootball.
¿En qué canal pasan el partido de Alianza Lima vs. Inter Miami?
Con mucha anticipación, Latina Televisión anunció en su preventa que estará a cargo de transmitir la Noche Blanquiazul 2026, en la que Alianza Lima tendrá que enfrentar al Inter Miami de la estrella Lionel Messi. Este partido amistoso podrá verse por señal abierta en Perú a través de los canales 2 (cable/satélite), 2.1 (HD) y 2.2 (estándar).
Alianza lima vs. Inter Miami EN VIVO por streaming
Recientemente hubo dos anuncios que alegraron a los fans que no harán acto de presencia en Matute. Primero, L1 MAX publicó en sus redes sociales que transmitirá EN VIVO la Noche Blanquiazul 2026 desde las 17:00 horas locales. Esta señal se puede ver mediante los operadores de DirecTV, Win Play, Zapping, Best Cable y Claro TV.
Por otra parte, pensando en los hinchas que están en el extranjero, apareció la alternativa de OneFootball, que a través de su app pasará el partido amistoso de Alianza Lima vs. Inter Miami. Eso sí, para ver el show y los 90 minutos de este choque se tendrá que pagar un monto de 3.99 USD.
Alianza Lima e Inter Miami se podrá ver vía app One Football en modalidad PPV.
