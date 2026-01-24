¡Cumplió el sueño! Pol Deportes rompió en llanto luego de que Lionel Messi firmó su camiseta

Durante la previa del partido entre Alianza Lima vs Inter Miami, correspondiente por la Noche Blanquiazul 2026. Se desató un momento que conmovió a todos los espectadores, luego de que Pol Deportes no pudiera contener la emoción tras recibir la firma de Lionel Messi en su camiseta.

Pol Deportes rompió en llanto luego de que Lionel Messi firmó su camiseta

Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes, fue uno de los invitados especiales en la transmisión de la Noche Blanquiazul. Sin embargo, más allá del espectáculo futbolístico, se vivió un momento que quedará grabado en la memoria del joven creador de contenido.

Mientras los jugadores de Inter Miami descendían del bus rumbo al estadio Alejandro Villanueva, con Lionel Messi como principal protagonista, se produjo una escena cargada de emoción. El astro argentino se detuvo brevemente al joven narrador mostrarle su camiseta y, sin dudarlo, accedió a firmarla, cumpliendo uno de los sueños más grandes del adolescente andahuaylino.

Video: Latina TV

"Estoy muy feliz. Gracias, Leo, por este momento muy especial para mí. Gracias, Inter Miami, por este sueño que me están dando. Gracias, amigos de Latina Deportes por cumplirme este sueño", fueron las palabras de Pol Deportes tras el emotivo momento.

Tras recibir el autógrafo, Pol Deportes no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto ante la mirada de los presentes, agradeciendo el gesto del campeón del mundo. Un instante único que conmovió a los hinchas y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de todo el evento.

Lionel Messi jugará en la Noche Blanquiazul 2026

Pese a toda la incertidumbre que se ha generado en los últimos días, Lionel Messi se apersonó al Estadio de Matute para poder estar presente enfrentando a Alianza Lima. La presencia del argentino era el gran atractivo del evento y no decepcionó a sus seguidores.