Alineaciones Alianza Lima vs Inter Miami: el novedoso once de Guede para enfrentar a Messi

Alianza Lima quedó preparado para vivir un duelo de talla internacional ante Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos afrontarán este partido en medio de un escenario complicado, sin embargo, el plantel buscará dar la sorpresa y tratar de alcanzar un triunfo frente al cuadro norteamericano tras venir de una gira en Uruguay por la Serie Río de la Plata.

Alineación de Alianza Lima:

Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Josué Estrada, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo, Paolo Guerrero .

Después de los últimos ensayos, Pablo Guede y su comando técnico deberán haber grandes cambios, considerando las ausencias que tendrán los victorianos con Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Sergio Peña, Fernando Gaibor y Kevin Quevedo. En tal sentido, en el arco se espera la presencia del golero boliviano Guillermo Viscarra, y en defensa todo hace indicar que posiblemente, Advíncula, Estrada, Garcés y Antoni jueguen desde el pitazo inicial.

En la volante, se espera que nuevamente el ex Sporting Cristal, Gianfranco Chávez asuma la función de ser el '5' del equipo, y a su lado tenga a Jesús Castillo y Jairo Vélez, encargado de la creación del fútbol contra los norteamericanos.

Alianza Lima buscará ganar ante Inter Miami de Lionel Messi

A su vez, salvo algún cambio de última hora, Cantero, y Eryc Castillo pilotearán el ataque íntimo ante Inter Miami, dejando como único '9' al histórico capitán Paolo Guerrero. El 'Depredador' será el futbolista de mayor experiencia en la escuadra local frente a la defensa rival.

Alineación de Inter Miami:

Matías Marín; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti.

Inter Miami, por su parte, vendrá a Lima con toda su constelación de estrellas donde resalta el astro argentino Lionel Messi. La 'Pulga' irá desde el vamos, al lado del uruguayo Luis Suárez y Mateo Silvetti. El cuadro de Javier Mascherano no se guardará nada y tiene como máximo reto conseguir un triunfo en su primera visita a los blanquiazules.

Inter Miami va por el triunfo en suelo peruano

¿Hay bajas? La ausencia fundamental de las 'Garzas' será la del futbolista Tadeo Allende, quien quedó fuera de la lista de convocados por temas logísticos. Pese a ello, el comando técnico de Mascherano parece haber encontrado al elegido para complementar el ataque del plantel.