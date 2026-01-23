Confirman nuevo canal de transmisión para ver Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul
Conoce dónde ver el partido de Alianza Lima vs Inter Miami tras confirmarse un nuevo canal de transmisión por la gira del cuadro que tiene como protagonista a Lionel Messi.
Alianza Lima e Inter Miami tienen todo listo para su partido amistoso en el Estadio Alejandro Villanueva por la "Noche Blanquiazul". En medio de toda la incertidumbre que se vive a poco de este cotejo, se conoció que habrá nuevo canal de transmisión para estos 90 minutos en el recinto deportivo de La Victoria.
Nuevo canal confirmado para ver Alianza Lima vs Inter Miami
Según pudo informar el reconocido portal "Expertos del Deporte", la app OneFootball abrirá su señal de transmisión vía online para sus fieles seguidores, por lo que tendrá una nueva alternativa para sintonizar los 90 minutos del partido entre Alianza Lima vs Inter Miami en el Estadio Alejandro Villanueva.
Eso sí, este canal es netamente para el exterior y con la modalidad de PPV (Pago por Visión). De querer ver este encuentro mediante el aplicativo, se tendrá que pagar un monto de 3.99 USD. Este hecho también se dio cuando Inter Miami enfrentó a Universitario, por lo que se van ultimando detalles en la presentación blanquiazul.
"¡Alianza Lima vs Inter Miami por OneFootball! La app OneFootball transmitirá la gira del Inter Miami por Sudamérica, iniciando este sábado cuando enfrente a Alianza Lima. Esta transmisión estará disponible solo para el extranjero en modalidad PPV.", informó el reconocido portal "Expertos del Deporte".
Alianza Lima e Inter Miami se podrá ver vía app One Football en modalidad PPV.
Canales de transmisión para ver Alianza Lima vs Inter Miami
De momento, los canales de transmisión en Perú para ver el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami son Latina (señal abierta, Canal 2) y L1 MAX mediante los operadores de DirecTV, Win, Best Cable y Claro. Asimismo, la mencionado app OneFootball en la modalidad PPV.
Nuevo horario del Alianza Lima vs Inter Miami
Dado los hechos recientes en Alianza Lima, se confirmó que el partido ante Inter Miami se jugará este sábado 24 de enero a partir de las 17:00 hora peruana (22:00 horas GMT) en el Estadio Alejandro Villanueva. Queda ver el cronograma completo para conocimiento de los aficionadods.
