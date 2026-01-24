Prensa de Ecuador y su contundente calificativo a presunta agresión a Fernando Gaibor: "Hinchas..."

El nombre de Fernando Gaibor fue uno de los que salió a la luz tras supuestamente haber estado implicado en el cruce con los hinchas de Alianza Lima el día que se dio a conocer la denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. La prensa ecuatoriana no fue ajena ante la posible agresión que habría recibido el futbolista Gaibor.

PUEDES VER: Confirman nuevo canal de transmisión para ver Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul

Lo que parecía ser una semana llena de celebración en Alianza Lima debido a la presentación del plantel en la Noche Blanquiazul, terminó siendo todo lo contrario. Una denuncia a Zambrano, Peña y Trauco afectó indirectamente a otros jugadores tras haber regresado de la pretemporada en la Serie Río de La Plata en Uruguay.

Prensa ecuatoriana y su mensaje tras posible agresión a Fernando Gaibor

El futbolista Fernando Gaibor es uno de los que podría haber sido afectados por los hinchas que vulneraron la seguridad del estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute. El club ni el jugador se han pronunciado específicamente a este tema, pero desde Ecuador lamentan lo sucedido con uno de sus jugadores.

"Tras conocer la denuncia, un grupo de 50 hinchas de Alianza Lima ingresó al estadio e increpó a los jugadores. Entre dichos jugadores se encontraba Fernando Gaibor y Eryc Castillo, ecuatorianos que han destacado en la Liga 1 de Perú, los cuales aparentemente también habrían sido victimas de las agresiones y robos que sufrió la plantilla de Alianza Lima. El mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor también fue blanco de los ataques en las instalaciones del club", señalan Extra y El Universo de Ecuador.

Fernando Gaibor se habría visto afectado.

Luego del altercado sucedido en las instalaciones de Matute, Fernando Gaibor fue visto firmando autógrafos a los hinhcas de Alianza Lima. Según las imágenes, no se observa ningún rastro de haber sufrido golpes en su rostro después de que los rumores afirmaran que habría sido uno de los afectados.