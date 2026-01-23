- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Inter Miami
- Universitario vs U de Chile
- Villarreal vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Así luce el rostro de Fernando Gaibor tras supuesta agresión de barristas de Alianza Lima
Alianza Lima se concentra en un hotel reconocido antes del enfrentamiento contra Inter Miami, y durante este proceso se pudo observar el rostro de Fernando Gaibor luego de una presunta agresión por parte de barristas en Matute.
Alianza Lima se prepara para enfrentar a Inter Miami en la 'Noche Blanquiazul', en medio de la supuesta agresión sufrida por el plantel cuando los hinchas se enteraron de la indisciplina de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Tras el trascendido de que Fernando Gaibor habría sido supuestamente golpeado, hoy salió a la luz la primera imagen de su rostro.
Así se ve el rostro de Fernando Gaibor tras supuesta agresión de barristas de Alianza Lima
El periodista José Varela grabó el momento en que el plantel de Alianza llegó al hotel de concentración para prepararse para el enfrentamiento contra Inter Miami. En medio del ingreso de los futbolistas, se pudieron observar algunos rostros, incluido el del ecuatoriano Gaibor.
Fernando Gaibor, quien no quería perder la oportunidad de firmar camisetas de los hinchas que esperaron a las afueras del hotel, mostró de muy cerca su rostro ante las cámaras tras una supuesta agresión sufrida por parte de los barristas de Alianza Lima.
Así se ve el rostro de Fernando Gaibor tras supuesta agresión de barristas de Alianza Lima.
Con base en la imagen, se puede afirmar que el jugador no presenta ningún signo de golpes en su rostro, a diferencia de los rumores que sugerían que Gaibor había sido agredido en la cara.
Jugadores de Alianza Lima fueron agredidos supuestamente por barristas
El equipo de Alianza vivió un tenso momento cuando un grupo de barristas ingresó violentamente al Estadio Alejandro Villanueva con la intención de confrontar a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, luego de que fueran denunciados por una mujer argentina de 22 años.
La información extraoficial relata que al no encontrarse con los futbolistas mencionados, los barristas comienzan a buscarlos. Sin embargo, debido a un intercambio de palabras entre hinchas y jugadores, se iniciaron las supuestas agresiones a los futbolistas, siendo uno de ellos Fernando Gaibor.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90