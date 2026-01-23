Alianza Lima publicó contundente comunciado sobre incidentes en Matute: "Ha iniciado..."

Finalmente Alianza Lima se pronunció sobre los incidentes producidos en Matute, que sucedieron este jueves tras difundirse la denuncia por presunto abuso sexual hacia Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, que además confirmaba un acto de indisciplina de estos tres jugadores durante la pretemporada en Montevideo.

Recordemos que de acuerdo a varios reportes, estos supuestos aficionados del cuadro blanquiazul fueron al estadio Alejandro Villanueva a increpar a los jugadores y varios de ellos fueron agredidos físicamentes. Los más afectados habrían sido Paolo Guerrero y Luis Advíncula, además se registraron robos de zapatillas.

Más de 24 horas después de los incidentes, el club victoriano ha emitido un comunicado donde rechaza categóricamente cualquier acto de violencia contra su plantel y comando técnico, además aseguró que ya inició un proceso de investigación contra los agresores.

Comunicado de Alianza Lima

Desde el Club Alianza Lima nos dirigimos a toda la familia blanquiazul, a nuestros hinchas y a los asistentes que nos acompañarán mañana 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva, a hacer un llamado para vivir la ‘Noche Blanquiazul’ con tranquilidad y en un ambiente de absoluto respeto.

En ese sentido, venimos trabajando con las autoridades correspondientes para brindar las medidas necesarias que nos permitan que este evento sea disfrutado por todos los asistentes priorizando siempre la seguridad, el orden y el respeto, dentro y fuera del estadio.

En relación con los hechos ocurridos durante el entrenamiento del primer equipo el día de ayer, manifestamos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia. Son situaciones que no deben repetirse y expresamos con firmeza que lo ocurrido no refleja el comportamiento ni el sentir de la familia íntima.

Somos firmes en la integridad y protección de nuestro plantel, cuerpo técnico y trabajadores del club, y no permitiremos ninguna conducta que ponga en riesgo la seguridad de los mismos.

La institución ha iniciado las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables que ingresaron a nuestro recinto y ejecutar, de manera drástica, las acciones legales que correspondan.

Como club deportivo con más de un siglo de historia, reafirmamos nuestro compromiso con un fútbol sin violencia, así como con el respeto y con la convivencia pacífica, principios que forman parte de la identidad de Alianza Lima.