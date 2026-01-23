Se fue de Alianza Lima y ahora es el flamante refuerzo de campeón peruano: "Bienvenido"

Alianza Lima ha tenido a grandes futbolistas dentro de su cantera, pero debido a que no lograron afianzarse en el primer equipo, fueron prestados y luego vendidos a otro club. Este es el caso de Massimo Sandi, quien, tras salir campeón con FC Cajamarca, ahora se ha convertido en nuevo jugador de Sport Huancayo de cara a la Liga 1 del 2026.

Salió de Alianza Lima y ahora es presentado en club campeón peruano

Sport Huancayo anunció a través de sus redes sociales el fichaje de Massimo Enrique Sandi Béjar, quien ahora será el nuevo portero del club tras finalizar su contrato con el FC Cajamarca.

"El joven guardameta peruano Massimo Sandi se incorpora al equipo para aportar seguridad, reflejos y defender el arco de Huancayo. ¡A rugir juntos, Massimo!", se puede leer en la X del club huancaíno.

Massimo Sandi fue presentado como nuevo jugador de Sport Huancayo.

De esta forma, Massimo Sandi se convierte en nuevo jugador de Sport Huancayo y jugará en la Liga 1, tras haber disputado la Liga 2 en la temporada 2025, donde también salió campeón nacional.

Massimo Sandi en Alianza Lima

En la temporada 2019, Sandi formó parte de la Sub-20 de Alianza Lima y, tras un buen rendimiento, fue promovido al equipo de reserva. Sin embargo, en el 2020 fue cedido a San Martín reservas.

Massimo Sandi salió de Alianza Lima y ahora es nuevo jugador de Sport Huancayo.

Tras su paso por Santa Anita, Massimo Sandi regresó en 2021 al equipo de reserva de Alianza, pero fue ascendido al equipo principal. Posteriormente, tras ser cedido nuevamente a Cienciano en 2022, el equipo blanquiazul decidió no renovarle el contrato, lo que resultó en su salida del club.

Sport Huancayo es campeón nacional

Sport Huancayo logró su ascenso a la Liga 1 luego de haber salido campeón en el año 2008 en la Copa Perú y tras permanecer varios años en la primera división. Además, su equipo de reserva disputó la Liga 3, donde también se coronó campeón nacional.