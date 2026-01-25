'Zlatan' Fernández, ex Alianza, deja inédita opinión sobre Luis Ramos tras gol en Matute: "Cuando..."

El hincha blanquiazul recuerda a la perfección a José 'Zlatan' Fernández por las grandes emociones que regaló con sus goles. Ahora, años después de su historia, Luis Ramos hizo su gran debut en el Estadio Alejandro Villanueva marcando su primer gol ante Inter Miami. Tras su anotación, el exfutbolista sorprendió al dejar un llamativo calificativo hacia el nuevo fichaje de Alianza Lima.

La nueva era de Alianza Lima empezó y será bajo el mando de Pablo Guede, DT argentino que llega para triunfar en el club blanquiazul. A pesar de la situación que se vive en la institución, la Noche Blanquiazul fue seguida por todo el Perú y uno de los que quiso quedarse fuera de la fiesta fue José Carlos Fernández.

'Zlatan' Fernández dio calificativo a Luis Ramos tras gol en Matute

El exjugador de Alianza Lima mencionó a Luis Ramos en sus redes sociales tras haber anotado su primer gol en el Alejandro Villanueva, o mejor conocido como Matute. Esta anotación es especial para al delantero de 26 años, ya que fue frente a la hinchada para hacer su presentación.

"16 años después, un trujillano anota en la presentación de Alianza Lima. Bien por Luis, o el CAMIÓN como le decía cuando compartimos equipo", fue lo que dijo José Carlos Fernández a través de su cuenta de X donde inmediatamente recibió muestras de cariño por parte de los hinchas aliancistas.

¿Cuándo jugó José Carlos Fernández en Alianza?

El delantero jugó en diferentes equipos del fútbol peruano, pero su paso por Alianza Lima es uno de los más recordados. Estuvo en el equipo blanquiazul en el 2009 y 2010 tras llegar de Bélgica y luego irse a Ecuador. Posteriormente, volvió a La Victoria para una segunda etapa en los años 2011 y 2012.