0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs U Católica por la Tarde Celeste
EN VIVO
Bolivia vs México por amistoso internacional

'Zlatan' Fernández, ex Alianza, deja inédita opinión sobre Luis Ramos tras gol en Matute: "Cuando..."

José Carlos Fernández, exjugador de Alianza Lima, siguió de cerca el desarrollo de la Noche Blanquiazul y no dudó en referirse al rendimiento de Luis Ramos.

Jasmin Huaman
'Zlatan' Fernández dejó fuerte calificativo para referirse a Luis Ramos de Alianza Lima.
'Zlatan' Fernández dejó fuerte calificativo para referirse a Luis Ramos de Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El hincha blanquiazul recuerda a la perfección a José 'Zlatan' Fernández por las grandes emociones que regaló con sus goles. Ahora, años después de su historia, Luis Ramos hizo su gran debut en el Estadio Alejandro Villanueva marcando su primer gol ante Inter Miami. Tras su anotación, el exfutbolista sorprendió al dejar un llamativo calificativo hacia el nuevo fichaje de Alianza Lima.

Se fue de Alianza Lima y ahora equipo brasileño lo presenta para esta temporada

PUEDES VER: Dejó Alianza Lima sin pena ni gloria y club de Brasil le da la bienvenida este 2026: "Ambición"

La nueva era de Alianza Lima empezó y será bajo el mando de Pablo Guede, DT argentino que llega para triunfar en el club blanquiazul. A pesar de la situación que se vive en la institución, la Noche Blanquiazul fue seguida por todo el Perú y uno de los que quiso quedarse fuera de la fiesta fue José Carlos Fernández.

'Zlatan' Fernández dio calificativo a Luis Ramos tras gol en Matute

El exjugador de Alianza Lima mencionó a Luis Ramos en sus redes sociales tras haber anotado su primer gol en el Alejandro Villanueva, o mejor conocido como Matute. Esta anotación es especial para al delantero de 26 años, ya que fue frente a la hinchada para hacer su presentación.

"16 años después, un trujillano anota en la presentación de Alianza Lima. Bien por Luis, o el CAMIÓN como le decía cuando compartimos equipo", fue lo que dijo José Carlos Fernández a través de su cuenta de X donde inmediatamente recibió muestras de cariño por parte de los hinchas aliancistas.

¿Cuándo jugó José Carlos Fernández en Alianza?

El delantero jugó en diferentes equipos del fútbol peruano, pero su paso por Alianza Lima es uno de los más recordados. Estuvo en el equipo blanquiazul en el 2009 y 2010 tras llegar de Bélgica y luego irse a Ecuador. Posteriormente, volvió a La Victoria para una segunda etapa en los años 2011 y 2012.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador EN VIVO por L1 MAX: transmisión del partido

  2. DT de U de Chile da rotundo calificativo a Universitario tras ser goleado 3-0: "Es un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano