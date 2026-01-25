¡Atención! Alianza Lima puede perder a titular de un millón de euros para debut en Liga 1 2026

Alianza Lima logró maravillar a sus hinchas luego de propinarle una contundente goleada por 3-0 a Inter Miami en la Noche Blanquiazul. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el equipo de Pablo Guede. Y es que, se conoció que un destacado jugador salió lastimado del partido y corre riesgo de perderse el debut en la Liga 1.

Alianza Lima puede perder a titular de un millón de euros para debut en Liga 1

Alianza Lima tiene como objetivo conformar el mejor plantel posible para destacar en el torneo local, donde apunta firmemente a consagrarse con el título. Sin embargo, las alarmas se encendieron en Matute luego de conocerse que una de sus principales figuras corre serio riesgo de no estar presente ante Sport Huancayo en el debut de la temporada.

Líbero pudo conocer, a través de su edición impresa, que tras la victoria ante Inter Miami, Renzo Garcés terminó el encuentro con un fuerte dolor en la parte posterior del muslo, lo que le generó visibles molestias. Esta situación quedó evidenciada cuando el defensor solicitó su cambio en el segundo tiempo, aunque finalmente no se pudo concretar.

Renzo Garcés puede perderse el debut de Alianza Lima en la Liga 1 por una molestia muscular.

El zaguero de 29 años disputó los 90 minutos y volvió a demostrar que es una pieza clave en la línea defensiva. No obstante, tras lo ocurrido será sometido a exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación, por lo que existe un serio riesgo de que se pierda el inicio del campeonato.

De confirmarse su ausencia, representará un duro golpe para Alianza Lima, especialmente en una zona donde recientemente sufrieron la baja de Carlos Zambrano, quien fue apartado del equipo.

Valor de mercado de Renzo Garcés

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, el valor de mercado de Renzo Garcés ha crecido notablemente en los últimos meses. El defensa nacional alcanzó la cifra de un millón de euros, la más alta de toda su carrera.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima v este viernes 30 de enero, donde se medirá ante Sport Huancayo por la primera fecha de la Liga 1 2026. Los blanquiazules tendrán una dura prueba en 'La Incontrastable' con el objetivo de iniciar con pie derecho el torneo nacional.