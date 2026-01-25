Se fue de Alianza Lima y ahora llena de elogios a Universitario tras la Noche Crema: "Jerarquía"

Universitario de Deportes fue ampliamente superior en la goleada 3-0 a U de Chile en el amistoso internacional llevado a cabo por la Noche Crema 2026 desde el Estadio Monumental. El vigente tricampeón nacional hizo gala del buen nivel que vive el plantel, por ende, tras el triunfo, un ex Alianza Lima halagó a los merengues.

Ex Alianza Lima elogió a Universitario tras la Noche Crema 2026

Nos referimos al capitán Aldo Corzo. Al término del compromiso, el destacado jugador de 36 años resaltó de gran manera el desempeño que mostraron sus compañeros frente a uno de los clubes más prestigiosos del fútbol chileno en los últimos tiempos.

"El equipo estuvo a la altura. Estamos muy bien. Estamos con muchas ganas. Linda noche", expresó el destacado zaguero nacional a través de una entrevista con TV Perú Deportes.

Aldo Corzo declaró tras el triunfo de Universitario ante U de Chile/Foto: TV Perú Deportes

Precisamente, Corzo también se refirió al nivel que tuvo el elenco sureño e indicó que cuentan con figuras de renombre, sin embargo, Universitario no tiene nada que envidiar y en líneas generales la goleada por 3-0 contra los 'Azules' reflejó el buen presente que vive la escuadra merengue.

"Es un equipo de grandes jugadores, de mucha jerarquía. Nosotros tenemos lo mismo, jugadores de mucha jerarquía. Fue justo el resultado", acotó el experimentado futbolista del conjunto estudiantil.

Así fue presentado Aldo Corzo en la Noche Crema

El capitán de Universitario, Aldo Corzo fue uno de los más elogiados durante su presentación en el Estadio Monumental 'U' Marathon por la Noche Crema 2026. Junto a él, César Inga, Diego Romero, Álex Valera, y Edison Flores también estuvieron en el aplausómetro.

(Video: TikTok Sangre.Crema6)