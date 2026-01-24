Universitario confirmó el canal que transmitirá todos sus partidos por Liga 1: "Estabilidad económica"

En medio de toda la expectativa por el inicio de la Liga 1 2026, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes se pronunció respecto a la televisación de los partidos en el cuadro merengue para esta temporada. Esto sucedió durante la presentación de los nuevos fichajes extranjeros de la 'U'.

Universitario confirmó el canal que transmitirá sus partidos por Liga 1 2026

Al respecto, es importante recordar que tras el término de la anterior campaña, el equipo crema le puso fin a su etapa de varios años con el consorcio GOLPERÚ y luego de ello, para tranquilidad de los hinchas, hace unos días la cuenta oficial de L1 MAX anunció que los 18 equipos pactaron su convenio con 1190 Sports.

Bajo ese contexto, el último viernes, el directivo del conjunto estudiantil confirmó que tendrán a L1 MAX como una nueva casa televisora desde esta temporada, después de sostener un diálogo con el actual mandamás de la FPF, Agustín Lozano en donde acordaron varios puntos para la emisión de sus compromisos por Liga 1.

"Mantuve una reunión con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, motivada por la preocupación por los derechos de televisación. El encuentro resultó positivo, ya que nos explicó el estado actual del modelo en trámite y, según lo expuesto, el proceso avanza de manera favorable", sostuvo.

(Video: Tiempo Crema 1924)

De igual modo, Velazco aseguró que este nuevo pacto generará un gran beneficio para los equipos participantes en el actual torneo. "Consideramos que la Federación ha gestionado correctamente este asunto, asegurando la estabilidad económica y financiera de los clubes. Esto brinda una importante tranquilidad al club. Los temas surgidos en las últimas semanas han quedado resueltos y Universitario de Deportes puede enfocarse plenamente en sus objetivos deportivos", acotó.