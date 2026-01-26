Alianza Lima y Universitario de Deportes son los dos clubes que mayor grandeza tienen en el fútbol peruano. Un futbolista ha tenido la gran oportunidad de defender ambos colores. Sin embargo, debido a que ya no forma parte de ninguno de los equipos, firmó por un histórico equipo peruano. Estamos hablando de Miguel Curiel, quien seguirá formando parte de Santos FC de la Liga 2.

Se fue de Alianza Lima y Universitario y ahora firmó por club campeón peruano

Santos FC anunció a través de sus redes sociales que Miguel Curiel seguirá formando parte del club como su delantero centro en busca de alcanzar la primera división y salir campeón de la Liga 2.

"¡Los goles se quedan en casa! El Club Social Santos FC asegura potencia y olfato goleador con la RENOVACIÓN de MIGUEL CURIEL, CENTRO DELANTERO, para la Temporada 2026", se puede leer en la publicación del equipo.

Miguel Curiel, ex Universitario y Alianza Lima, firmó por Santos FC.

El equipo dirigido por Guillermo Salas tiene como opción de goleador a Curiel, quien en su trayectoria también formó parte de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Miguel Curiel en Alianza Lima y Universitario

Miguel Curiel ha jugado en distintos equipos del fútbol peruano, entre ellos Sport Boys, Alianza Atlético y Carlos A. Manucci. Sin embargo, su paso más destacado fue en Universitario y Alianza Lima en los años 2008 y 2010, respectivamente.

Miguel Curiel jugó en Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Durante su etapa como delantero de Universitario no logró disputar ningún encuentro con el plantel principal; sin embargo, con Alianza Lima entre 2010 y 2012 disputó 15 partidos y marcó 1 gol.

Santos FC es histórico club peruano

Santos FC de la localidad de Nasca es un club fundado el 30 de mayo de 1976, por lo que actualmente tiene 49 años de vigencia en el fútbol peruano.

Durante su etapa compitiendo logró salir campeón de su liga departamental y de esa forma ascendió a la Copa Perú en 2018 y a través de ella también accedió a la Liga 2, donde actualmente permanece y busca llegar a la Liga 1.