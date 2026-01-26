- Hoy:
Esposa de Pedro Aquino y su fuerte medida tras rumores de presunta indisciplina del jugador
La esposa de Pedro Aquino, Katherine Fernández, toma fuerte reacción tras darse a conocer que el jugador de Alianza Lima habría cometido presunta indisciplina.
El pasado jueves 22 de enero, se dio a conocer que una joven argentina denunció a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunta violación sexual. Luego de esta situación, Alianza Lima decidió separar a los tres jugadores de forma indefinida; sin embargo, en las recientes horas también se mencionaron los nombres de Pedro Aquino y Eryc Castillo.
PUEDES VER: ¿Se reconciliaron? Ana Siucho presume tierno momento con Edison Flores en la Noche Crema
De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, el cuadro íntimo confirmó que Pedro Aquino estuvo en la habitación donde sucedió el acto de indisciplina de sus compañeros, pero no habría participado del presunto abuso sexual. Ante este contexto, la esposa del volante, Katherine Fernández, tomó fuerte medida.
La pareja de Aquino decidió mantener cerrada la zona de comentarios de su cuenta de Instagram, esta acción tendría la finalidad de evitar opiniones respecto a esta situación que involucra al futbolista peruano. Hasta el momento, no existe ningún pronunciamiento por parte del jugador.
Katherine Fernández cierra la sección de comentarios en su Instagram.
¿Pedro Aquino fue separado de Alianza Lima?
Durante el programa L1 MAX, Ana Lucía Rodríguez señaló que desde Alianza Lima aseguran que Pedro Aquino no habría incurrido en ningún acto de indisciplina, motivo por el cual no se le aplicará sanción alguna.
“Desde Alianza Lima me indican que no existiría una falta disciplinaria por parte de Pedro Aquino. Este lunes se estará a la espera del descargo de Sergio Peña”, comentó la periodista durante la emisión.
