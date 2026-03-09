0
¡Sorprendente! El gran rating que logró Ernesto Pimentel en su debut con 'Sábado Súper Star'

Ernesto Pimentel debuta con su programa 'Sábado Súper Star' y se convierte en el más visto del fin de semana, alcanzando 8.7 puntos de audiencia.

Redacción Líbero Tendencias
El nuevo show de Pimentel, que incluye retos extremos y parodias, superó a 'Reventonazo del verano', que alcanzó 8.5 puntos. El conductor expresó su agradecimiento por la preferencia del público. | Foto: Difusión
Ernesto Pimentel tuvo un exitoso estreno con su programa 'Sábado Súper Star', que se posicionó como el más visto del fin de semana al alcanzar 8,7 puntos de audiencia. Por su parte, 'Reventonazo del verano' ocupó el segundo lugar con 8,5 puntos.

Ernesto Pimentel vuelve a la pantalla chica como presentador con 'Sábado Súper Star', un programa repleto de entretenimiento que abarca retos extremos, parodias, danza e imitaciones. Pimentel ha conducido anteriormente programas exitosos como 'Camino a la fama' en ATV y 'Sabadazo' en Latina.

"Me siento agradecido por la preferencia que el público me ha dado el último sábado, pues 'Sábado Súper Star' ha debutado liderando el rating. Además, que con el Reventonazo seguimos marcando la pauta del entretenimiento junto a un talentoso elenco artístico", comentó Ernesto Pimentel.

El episodio inaugural de 'Sábado Súper Star' sobresalió gracias a la intervención del grupo 'Los reyes de la mañana'. Este equipo, integrado por los conductores de América hoy, se enfrentó en diversos retos contra los integrantes del Reventonazo.

Durante estos retos, fue sorprendente ver a Rebeca Escribens personificando a Thalía en su adolescencia, mientras que Janet Barboza logró superar un desafío extremo con tarántulas. Edson Dávila se lució cantando acompañado de mariachis, la doctora Rosario Sasieta realizó una imitación de Mimy Succar y Frank Mendizábal se transformó en Michael Jackson. En cuanto a la audiencia, otros programas como 'Yo soy' obtuvieron 6 puntos, en contraste con JB Noticias, que solo alcanzó 3,8 puntos.

