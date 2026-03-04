¡Otra vez! Ana Paula Consorte confirma separación de Paolo Guerrero: "Le voy a desear lo mejor"

Cuando todo indicaba que Paolo Guerrero se iba hasta el altar con Ana Paula Consorte, madre de sus dos último hijos, se confirmó que la relación sentimental llegó a su fin. La brasileña se comunicó con el programa "Mesa Caliente" y reveló que se ha separado del delantero de Alianza Lima.

En el adelanto del programa "Mesa Caliente" se puede apreciar una conversación con Ana Paula, donde fue consultada por su romance con el 'Depredador'. La respuesta sorprendió a todos, ya que confesó que "desde hace tiempo" se han separado, dejando a propios y extraños con la boca abierta.

"No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener...", se lee en la captura de pantalla que se compartió en el avance.

La brasileña reveló al programa 'Mesa Caliente' el fin de su relación con Paolo Guerrero.

Cabe señalar que no es la primera vez que la pareja se separa; sin embargo, en esta ocasión existe un pronunciamiento oficial por parte de la brasileña, brindando más detalles de su separación, incluso indica que es lo mejor para ambos. Se conocerá más detalles desde las 6:15 p. m. en Panamericana Televisión.

Hasta el momento, Paolo Guerrero no ha emitido alguna opinión mediante redes sociales o a la prensa. Como se sabe, el jugador peruano suele llevar su vida sentimental en estricto privado, pero es posible que en las siguientes horas le consulten respecto al fin de su relación con Consorte.