Ana Paula sale al frente y explota tras presunta agresión de hinchas a Paolo Guerrero: "Repudio"
La brasileña se pronunció tras supuesta agresión de hinchas de Alianza Lima a Paolo Guerrero tras la denuncia por presunta violación contra sus compañeros.
Alianza Lima se encuentra atravesando un momento complicado, ya que sus jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco han sido denunciados por presunto abuso sexual a una joven de 22 años. Luego de conocer esta situación, hinchas del club íntimo llegaron hasta el Estadio Alejandro Villanueva para protestar.
PUEDES VER: Prometida de Miguel Trauco tomó drástica medida ante denuncia por presunta violación a jugador de Alianza
Según se dio a conocer, los aficionados del cuadro blanquiazul ingresaron al campo de Matute y habrían agredido físicamente a Paolo Guerrero y Luis Advíncula, por lo que Ana Paula Consorte se pronunció mediante su cuenta de Instagram. La brasileña defendió a su pareja, condenando cualquier tipo de violencia.
Ana Paula Consorte
"Paso por aquí para los mensajes de cariño y preocupación. Paolo está bien, y dejo aquí mi repudio a cualquier tipo de violencia, un verdadero hincha jamás confunde ser hincha con ser agresor. Amar a un equipo no tiene nada que ver con la violencia. El deporte existe para generar alegría, unión y paz, no miedo.", señaló Ana Paula.
Hinchas de Alianza Lima asisten a Matute para protestar
Un grupo de hinchas de Alianza Lima acudió al estadio Alejandro Villanueva para manifestar su rechazo luego de la denuncia que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunta violación sexual. La protesta mostró la indignación de los aficionados ante la delicada situación que atraviesa el club.
Alianza Lima separa indefinidamente a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco
El cuadro íntimo emitió un comunicado respecto a la denuncia contra los tres jugadores, informando sus decisiones: "El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno.", informó Alianza Lima.
Comunicado de Alianza Lima.
"Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad.", finalizó.
