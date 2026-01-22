0

Prometida de Miguel Trauco toma drástica medida ante denuncia de violación a jugador de Alianza

Mariela Arévalo, prometida de Miguel Trauco, toma acciones ante la denuncia por violación sexual al jugador de Alianza Lima. Conoce qué hizo la joven.

Novia de Miguel Trauco toma drástica medida ante denuncia de violación sexual.
Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco han sido denunciados por presunto abuso sexual a una joven argentina en Uruguay. Ante esta situación, se sabe que Alianza Lima separó a los tres jugadores de forma indefinida; sin embargo, eso no es todo, ya que la acusación ha tenido repercusiones en el ámbito sentimental de los implicados.

Por su parte, Mariela Arévalo, prometida de Miguel Trauco, decidió eliminar todas las fotografías que tenía junto al futbolista peruano en su cuenta de Instagram. Además, limitó los comentarios de sus publicaciones, con la posible finalidad de evitar que usuarios comenten al respecto.

Miguel Trauco

Mariela Arévalo eliminó fotos con Miguel Trauco y limita comentarios.

Según se conocía, en abril del 2025, la pareja se comprometió en la fiesta de cumpleaños de la joven, quien incluso realizó una emotiva publicación por el nuevo paso que iba a dar junto a Miguel Trauco. Pero ante la denuncia por violación en contra del jugador íntimo, no hay fotos juntos.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco denunciados por presunto abuso sexual

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, futbolistas de Alianza Lima, han sido denunciados por presunto abuso sexual por una mujer argentina de 22 años, según el noticiero "A24". Por su parte, el club tomó la decisión de separar a los implicados de las actividades del equipo de forma indefinida.

Comunicado de Alianza Lima ante denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Luego de aproximadamente 3 horas de espera, el cuadro íntimo emitió un comunicado respecto a la denuncia contra los tres jugadores, informando sus decisiones:

"El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno.", informó Alianza Lima.

"Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad.", agregó.

Alianza Lima

Comunicado de Alianza Lima.

