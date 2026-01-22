Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco denunciados por presunto abuso sexual a joven en Uruguay

Desde Argentina, el noticiero del canal "A24" reveló públicamente una denuncia contra los jugadores de Alianza Lima; Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, por presunto abuso sexual a joven argentina de 22 años en Montevideo, Uruguay. Este hecho se dio en el hotel de concentración de los blanquiazules, cuando el primer equipo afrontaba la Serie Río de la Plata 2026.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados en Argentina

Durante el programa de hoy, jueves 22 de enero, los panelistas del noticiero argentino "A24" revelaron los detalles de la denuncia de joven argentina. Según lo expuesto en el documento, la joven de 22 años conoció a Carlos Zambrano y luego acordaron un encuentro en la habitación del hotel.

(VIDEO: A24)

La joven se hizo presente con una amiga en la habitación, pero luego aparecieron los otros dos futbolistas que son Sergio Peña y Miguel Trauco. Tras todo lo acontecido, se explica en la denuncia que hubo "acceso carnal". La presunta víctima no decidió hacer la denuncia en Montevideo por miedo, por lo que regresó a su país Argentina e hizo la acusación al Juzgado.

"Estos tres jugadores de Alianza Lima acaban de ser denunciados sexualmente por una joven argentina que denuncia que fue abusada sexualmente por estos jugadores. Carlos Zambrano, conocido por su pasado en Boca, sucedió en Montevideo. La joven conoció a Zambrano y al día siguiente la invitaron al departamento, habitación donde esta Alianza Lima. Y después, aparecen otros dos jugadores, esta joven, que estaba acompañada de una amiga, denuncia que fue abusada sexualmente con acceso carnal. La joven hace la denuncia en Argentina en el Juzgado. Se hizo los estudios en el hospital y además aportó la ropa que utilizó esa noche, para justamente hacer la pericia correspondiente. Una denuncia gravísima, que ocurrió en Uruguay. No quiso hacer la denuncia en Uruguay, vino a la Argentina y se hizo atender al hospital e hizo la denunciar con estos tres jugadores de selección que juegan en Alianza Lima.", se informa en el programa argentino.

Se indica que la joven ha presentado la ropa usada en dicho momento para las pericias respectivas. Desde Argentina, se espera que haya comunicación con el Juzgado de Uruguay para esclarecer todo ello. El caso aún está siendo investigado y desde Alianza Lima, y propios jugadores, no ha habido un pronunciamiento oficial.

"La justicia argentina está investigando. La chica tuvo temor en Uruguay. ¿Se complica el proceso hacer la denuncia en Argentina? Lo que hace es retrasar. Sucedió esta semana y se hace los estudios y corrobora lo dicho. Vamos a ver las pruebas con estos tres jugadores, y la ropa que aporta se puede ver el ADN. Vamos a ver cómo actúa la justicia uruguaya. La joven tiene 22 años, es argentina y fue en Montevideo", agregan.