Alianza Lima impacta con su nueva camiseta alterna 2026 para jugar la Liga 1 y Copa Libertadores - VIDEO

Este jueves 22 de enero, el pueblo blanquiazul quedó sorprendido con la nueva camiseta alterna de Alianza Lima versión 2026. Mediante la página oficial de Nike, marca que viste al cuadro 'íntimo', se pudo apreciar el material audiovisual para dar a conocer cómo será el diseño de esta 'mica' que viene encantando a aficionados.

Alianza Lima presenta su nueva camiseta alterna 2026

Ciertas informaciones revelaron que la nueva camiseta alterna de Alianza Lima, edición 2026, se iba a dar a conocer previo a la "Noche Blanquiazul", en el que los dirigidos por Pablo Guede iban a enfrentar a Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva.

Para impacta de los aficionados, fue en horas de la madrugada que la marca deportiva publicó en sus redes sociales ciertas postales y videos para anunciar la nueva indumentaria de los 'victorianos' con el que buscará ser campeón nacional en la Liga 1 y acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuánto cuesta la camiseta alterna de Alianza Lima 2026?

De momento, no se ha hecho oficial el precio de la camiseta alterna de Alianza Lima 2026. Sin embargo, los precios rondas a la principal como es habitual en las marcas deportivas por ser un producto de lanzamiento. Siguiendo esa línea, el monto equivale a 269.90 soles.

Eso sí, aún en la página web no se ven detalles claros de la camiseta alterna de los blanquiazules. Solo se aprecia el material audiovisual para que los aficionados vayan deseando conocer más información de cómo adquirirlo vía online o en las tiendas físicas.