Firmó contrato con Alianza Lima hasta 2028 y ahora es seguido por clubes de Argentina y Uruguay

Es una de las grandes figuras de Alianza Lima y destacó durante la pretemporada. Ahora, es seguido de cerca por importantes clubes de Argentina y Uruguay. Conoce de quién se trata.

Angel Curo
Alianza Lima se alista para enfrentar al Inter Miami por la Noche Blanquiazul, en lo que será su última prueba de cara al inicio de la Liga 1 2026. Los blanquiazules buscan contar con sus principales figuras y conseguir el título nacional. Sin embargo, se conoció que uno de sus jugadores más destacados puede dejar el club tras despertar interés en clubes de Argentina y Uruguay.

Tiene contrato con Alianza Lima y ahora es seguido por clubes de Argentina y Uruguay

La dirigencia blanquiazul se movió con decisión en el mercado de fichajes con la intención de reforzar su plantel y ampliar sus posibilidades de cortar la sequía de títulos. En ese contexto, uno de los futbolistas por los que realizó un importante esfuerzo económico fue Alan Cantero, quien rápidamente se ha consolidado como una de las figuras del equipo.

Líbero pudo conocer, a través de su edición impresa, que el destacado rendimiento del extremo en la Serie Río de la Plata, torneo en el que marcó dos goles y confirmó que es uno de los jugadores más valiosos de Alianza Lima, despertó el interés de clubes de Uruguay y Argentina, que ya vienen analizando su posible incorporación

Alan Cantero, Alianza Lima

Alan Cantero despertó interés en clubes de Uruguay y Argentina tras su gran pretemporada.

Si bien este interés aún no se ha traducido en una oferta formal, no se descarta que en las próximas semanas pueda llegar una propuesta económica importante. Por ahora, Cantero continúa trabajando con normalidad junto al plantel, aunque su desempeño será seguido de cerca desde el exterior.

Cabe resaltar que Alianza Lima hizo un fuerte desembolso para asegurar su fichaje y le otorgó contrato hasta 2028. Además, el club posee el 80 % de su pase, por lo que, en caso de recibir una oferta atractiva, podría negociar su salida y mantener un porcentaje de una futura venta.

¿En qué clubes ha jugado Alan Cantero?

  • Peñarol San Juan
  • Estudiantes
  • Barracas Central
  • Godoy Cruz
  • Alianza Lima

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

