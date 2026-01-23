Lo último: Inter Miami confirma nuevo rival para su gira de pretemporada 2026, ¿Qué pasó?
El elenco de la MLS, Inter Miami, decidió tener nuevo rival para su gira de Sudamérica para impacto de hinchas. Lionel Messi afrontará otro partido internacional.
En las últimas horas, Inter Miami confirmó nuevo partido amistoso en medio de su gira de pretemporada 2026. El equipo de Lionel Messi no se queda con los brazos cruzados a inicios del año y anuncia por todo lo alto a un gran rival que le permitirá potenciar sus virtudes de cara al inicio de la MLS.
Inter Miami confirmo nuevo rival para su pretemporada 2026
Según informó el diario Olé edición Estados Unidos, se hizo el anuncio oficial en el que Inter Miami viajará al país de Puerto Rico para medirse cara a cara ante Independiente del Valle. Luego de sus partidos ante Alianza Lima, Atlético Nacional y Barcelona SC; el equipo de Lionel Messi irá a Centroamérica para verse las caras ante el campeón de Ecuador.
"¡Confirmado! Inter Miami jugará un amistoso vs Independiente del Valle en Puerto Rico. Lionel Messi y compañía afrontarán otro duelo de preparación camino a la MLS, con una sede particular. El anuncio se realizó en un escenario de alto impacto global: FITUR, la feria de turismo más importante del mundo. La Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y la Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, oficializaron la llegada de las Garzas y de Messi.", informó el reconocido medio Olé de Estados Unidos.
¿Cuándo juega Inter Miami vs Independiente del Valle?
Este partido amistoso internacional entre Inter Miami vs Independiente del Valle se jugará el próximo 13 de febrero en el Estadio Juan Román Loubriel de Puerto Rico, cuya capacidad es para más de 12 mil espectadores.
Inter Miami confirma partido ante Independiente del Valle.
¿A qué hora juega Inter Miami vs Independiente del Valle?
Este choque a disputarse en el país de Puerto Rico entre el Inter Miami de Lionel Messi e Independiente del Valle iniciará a partir de las 20:00 horas locales (19:00 hora peruana y ecuatoriana). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 18:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 19:00 horas
- Puerto Rico, Venezuela, Bolivia: 20:00 horas
- Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile: 21:00 horas
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90