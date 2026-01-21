¿Messi? Inter Miami confirma su primera baja para el partido con Alianza Lima en Matute

¡Inesperado! Inter Miami enfrentará este sábado 24 de enero a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026, como parte de su gira por Sudamérica. En ese sentido, el conjunto de Estados Unidos impactó a los hinchas blanquiazules tras confirmar su primera baja para el esperado partido amistoso, ya que se trata de un jugador sumamente importante. ¿No juega Lionel Messi?

Es cuestión de días para que los íntimos reciban al cuadro sensación de Norteamérica en el Estadio Alejandro Villanueva, en un compromiso donde presentarán a su plantel para toda la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Por ello, la afición espera que todas las figuras del Inter Miami vengan a Perú y así el espectáculo esté 100% asegurado, aunque lamentablemente esto no podrá pasar.

Inter Miami presenta su primera baja ante Alianza Lima

Se trata del argentino Tadeo Allende, quien a lo largo de la temporada pasada fue pieza clave en el equipo que dirige Javier Mascherano y se asoció muy bien con Lionel Messi en el ataque. El delantero se encontraba a préstamo procedente del Celta de Vigo, pero recientemente los rosados se hicieron formalmente con su pase y todo indicaba que iba a estar presente ante Alianza Lima en Matute. No obstante, ocurrió un percance de último momento.

Tadeo Allende en el Inter Miami.

Resulta que el futbolista no ha entrenado con Inter Miami en los últimos día debido a que no está en Estados Unidos, sino que se encuentra en el exterior gestionando un tema relacionado con su visa. Recordemos que sin este documento Tadeo Allende no podrá unirse a los entrenamientos en La Florida para luchar por el bicampeonato de la MLS.

Alianza Lima vs. Inter Miami: hora y canal de transmisión

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami este sábado 24 de enero por la Noche Blanquiazul 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva y desde las 20.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso amistoso será mediante la señal de L1 MAX y Latina para todo el territorio peruano. Finalmente, podrás ver el partido totalmente gratis mediante el minuto a minuto del diario Líbero, con todas las incidencias al instante y videos de los goles.