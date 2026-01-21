0
Barcelona vs Slavia Praga por la Champions League

Facundo Mura, figura de Inter Miami, habló sin filtros y dio rotunda opinión de Guerrero: "Un..."

Facundo Mura, una de las contrataciones del Inter Miami para la temporada, dio una categórica opinión sobre Paolo Guerrero previo a la Noche Blanquiazul 2026. ¿Qué dijo?

Alianza Lima está a solo unos días de poder enfrentar al Inter Miami por su presentación oficial en la Noche Blanquiazul 2026. Este compromiso representa la oportunidad de los blanquiazules para mostrar un gran rendimiento ante un rival de gran jerarquía previo al inicio de la Liga 1. Facundo Mura, jugador de 'Las Garzas' se pronunció sobre el duelo y opinó sobre Paolo Guerrero.

Durante el último entrenamiento del Inter Miami, Facundo Mura fue uno de los jugadores que conversó con la prensa y se animó a opinar sobre el próximo duelo ante Alianza Lima. El defensa argentino señaló que conoce al equipo por Paolo Guerrero, con quien compartió vestuario en Racing.

En esa línea, Mura no tuvo más que palabras de elogios hacia el 'Depredador' y recordó gratamente cuando compartieron vestuario, remarcando su compañerismo y su disciplina. Asimismo, señaló que fue un ejemplo para todo el plantel por su trayectoria internacional.

"De Alianza Lima conozco a Paolo Guerrero, fui compañero de él en Racing. Es una gran persona y un gran futbolista, con una gran trayectoria importantísima, muy predispuesto a seguir trabajando. Para mi fue un ejemplo dentro del vestuario de Racing para todos, sobre todo por lo que representa su nombre a nivel mundial", expresó el jugador.

¿Cuándo llegará el Inter Miami a Lima?

Con Lionel Messi como su máxima figura, Inter Miami pondrá rumbo al Perú este viernes 23 de enero, donde llegará en horas de la noche directo al hotel de concertación, según detalló el periodista José Armando de Deportes Total y AFP. Al día siguiente, 'Las Garzas' disputarán su encuentro amistoso ante Alianza Lima, en lo que será el inicio de su gira en Sudamérica.

Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

