¡No es Latina! Se confirmó nuevo canal que transmitirá el Alianza Lima vs Inter Miami: "Exclusiva"

Cada vez falta menos para un partido que promete ser histórico. Este sábado 24 de enero, en la Noche Blanquiazul 2026, Alianza Lima se enfrenta a Inter Miami, que contará con la presencia estelar Lionel Messi, considerado por mucho el mejor futbolista de todos los tiempos. Los que no pueden ir a Matute, tendrán la chance de ver este evento por señal de televisión.

Hasta hace poco se sabía que el encuentro iba a ser transmitido por Latina; sin embargo, un nuevo canal también transmitirá este duelo entre el elenco íntimo y las 'Garzas', de acuerdo a lo revelado por Peter Arévalo, que estará encargado de la narración.

"Me comunicaron que L1 MAX tiene en exclusiva para la señal de cable la Noche Blanquiazul", dijo el popular Mr Peet a través de su podcast deportivo Madrugol, que se emite por YouTube.

Video: Madrugol.

Asimismo, el relator confirmó también que Latina sigue teniendo los derechos del duelo entre Alianza Lima vs Inter Miami para señal abierta, por lo que habrá dos opciones para el televidente, hincha del elenco victoriano y amante del fútbol en general.

Cabe señalar que este duelo será el último amistoso del cuadro dirigido por Pablo Guede previo al inicio de la competición oficial. En la Liga 1 se estrena ante Sport Huancayo, como visitante.

Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026: fecha, hora y canal

Alianza Lima se enfrenta a Inter Miami este sábado 24 de enero, a partir de las 20:00 horas. La presentación del equipo debe comenzar unas horas antes y el evento será transmitido por dos canales: Latina y L1 MAX.

Alianza Lima vs Inter Miami: nuevo precio de entradas

En la página de Joinnus se puede observar una reducción de precio en las entradas. Las localidades están más baratas está S/ 309.89: