¿Lionel Messi vendrá al Perú para enfrentar a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026?

Hay noticias relacionadas a Lionel Messi, el astro argentino que tendría que llegar la próxima semana al Perú para verse las caras con Alianza Lima. Es la primera vez que pisaría Matute, por lo que hay mucha expectativa de este gran duelo. Tras una larga para por vacaciones, ahora el jugador de Inter Miami empezó con los trabajos de entrenamiento.

"Leo Messi volvió a los entrenamientos con Inter Miami de cara al comienzo de la pretemporada 2026 y el primer amistoso el próximo sábado ante Alianza Lima", informó ESPN en sus redes sociales. Hasta el momento el futbolista no ha tenido ningún inconveniente y estará apto para viajar a Perú para el partido. Lo más probable es que sea titular.

Mientras tanto Alianza Lima sigue en Uruguay y este domingo jugarán su último partido en la Serie Río de la Plata ante Colo Colo. Después de eso estarán llegando a Perú el día lunes. Pablo Guede buscará usar este último enfrentamiento para definir su once tiular de cara al partido ante el Inter Miami. Igual tendrá prácticamente una semana si quiere hacer cambios.

Fecha y hora de la Noche Blanquiazul

El partido entre Alianza Lima e Inter Miami se jugará el día sábado 24 de enero a las 8:00 PM (hora peruana). Este partido significará la presentación oficial del plantel blanquiazul de cara a la temporada 2026. Días después los dirigidos por Pablo Guede tendrá que viajar a Huancayo para enfrentar a Sport Huancayo en su debut en la Liga 1.

Entradas disponibles para la Noche Blanquiazul

Hasta el momento hay entradas disponibles para ver la Noche Blanquiazul. Debido al alto costo de las entradas todas las zonas del partido aún se encuentra disponibles en la web de Joinnus.