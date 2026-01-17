0
EN VIVO
Universitario vs. Sport Boys por amistoso

Dejó Alianza Lima y ahora busca ser campeón con histórico equipo de la Liga 1: "Club grande"

Alianza Lima ha renovado su plantilla con importantes jugadores en busca del tetracampeonato y también ha dejado ir a algunos que no eran parte de los planes de Pablo Guede.

Jasmin Huaman
Alianza Lima lo dejó ir y ahora busca cumplir su deseo de ser campeón.
Alianza Lima lo dejó ir y ahora busca cumplir su deseo de ser campeón. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Para este 2026, Alianza Lima tiene serios planes de luchar por el campeonato hasta la última fecha luego de la campaña que realizó el año pasado donde se quedó fuera varias fechas antes y solo pudo aspirar a los playoffs. Con Pablo Guede bajo el mando, el club blanquiazul se despidió de una de sus figuras que no dejó pasar la oportunidad de revelar su deseo de salir campeón con su nuevo equipo.

Rinaldo Cruzado calificó al rendimiento de Pablo Guede como DT de Alianza Lima

PUEDES VER: Rinaldo Cruzado dio firme calificativo a Guede tras perder dos partidos con Alianza: "Es un..."

Exjugador de Alianza Lima busca salir campeón de la Liga 1

Alianza Lima dio a préstamo a Marco Huamán a Cienciano y el jugador no dudó en demostrar toda su alegría tras su llegada al equipo imperial donde estará tratando de ganarse un puesto como titular y aspira a salir campeón de la Liga 1.

Sobre la calurosa bienvenida que tuvo y el respeto que tiene acerca de la historia de su nuevo club, señaló: "Muy bien, contento. Los compañeros me recibieron de la mejor manera. Feliz de estar en un club tan grande como es Cienciano por su historia, jugadores".

Alianza Lima

Marco Huamán dejó Alianza Lima y se fue a préstamo a Cienciano.

Asimismo, el nuevo jugador de Cienciano, Marco Huamán, señaló que está comprometido y enfocado en alcanzar sus objetivos con el equipo cusqueño. "Mi compromiso es al 100 con el club y dar lo mejor de mí. Este grupo está apto para cada partido dejar el 100", agregó.

Como se recuerda, a inicio de año se confirmó que Marco Huamán dejaría Alianza Lima y de esta manera todo quedaba listo para ser refuerzo de Cienciano y luchar por avanzar en la Copa Sudamericana.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Universitario vs. Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso

  2. Javier Rabanal se rindió en elogios ante ex Garcilaso que firmó por Universitario: "Me encanta"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano