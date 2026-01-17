Dejó Alianza Lima y ahora busca ser campeón con histórico equipo de la Liga 1: "Club grande"

Para este 2026, Alianza Lima tiene serios planes de luchar por el campeonato hasta la última fecha luego de la campaña que realizó el año pasado donde se quedó fuera varias fechas antes y solo pudo aspirar a los playoffs. Con Pablo Guede bajo el mando, el club blanquiazul se despidió de una de sus figuras que no dejó pasar la oportunidad de revelar su deseo de salir campeón con su nuevo equipo.

Exjugador de Alianza Lima busca salir campeón de la Liga 1

Alianza Lima dio a préstamo a Marco Huamán a Cienciano y el jugador no dudó en demostrar toda su alegría tras su llegada al equipo imperial donde estará tratando de ganarse un puesto como titular y aspira a salir campeón de la Liga 1.

Sobre la calurosa bienvenida que tuvo y el respeto que tiene acerca de la historia de su nuevo club, señaló: "Muy bien, contento. Los compañeros me recibieron de la mejor manera. Feliz de estar en un club tan grande como es Cienciano por su historia, jugadores".

Marco Huamán dejó Alianza Lima y se fue a préstamo a Cienciano.

Asimismo, el nuevo jugador de Cienciano, Marco Huamán, señaló que está comprometido y enfocado en alcanzar sus objetivos con el equipo cusqueño. "Mi compromiso es al 100 con el club y dar lo mejor de mí. Este grupo está apto para cada partido dejar el 100", agregó.

Como se recuerda, a inicio de año se confirmó que Marco Huamán dejaría Alianza Lima y de esta manera todo quedaba listo para ser refuerzo de Cienciano y luchar por avanzar en la Copa Sudamericana.