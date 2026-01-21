Volante voceado en Universitario reveló su enorme deseo de firmar con Alianza: "Equipo grande"

Alianza Lima se enfoca en cerrar un último fichaje para el inicio de la temporada. Pablo Guede detectó algunas falencias en el equipo tras la pretemporada y ya solicitó un nuevo refuerzo. Por ello, la directiva blanquiazul puso los ojos en un volante que previamente fue vinculado con Universitario, pero que ahora sorprendió a todos al expresar su deseo de convertirse en blanquiazul.

Volante voceado en Universitario reveló su enorme deseo de firmar con Alianza Lima

En las últimas horas se conoció que Alianza Lima está interesado en contratar al futbolista uruguayo Agustín Álvarez Wallace para reforzar su mediocampo con un jugador de buen pie. En ese contexto, el periodista José Varela logró conversar con el futbolista, quien sorprendió al señalar su anhelo de fichar por los ‘íntimos’.

Según indicó el volante uruguayo, actualmente se encuentra entrenando en su país apartado de su equipo y tiene decidida su salida. Además, aseguró que su representante continúa en conversaciones con la directiva blanquiazul y no ocultó su alegría ante la posibilidad de llegar a un club que considera “un grande” del fútbol sudamericano y dar un salto importante para su carrera.

Video: José Varela - YouTube

"Está en conversación. La verdad que todavía Pablo (su representante) no me ha dicho nada. Estoy entrenando apartado acá en Torque, yo no quiero quedarme ahí, estoy buscando la salida. Es real que Pablo está hablando con Alianza Lima. Estamos a la espera de lo que pueda surgir porque es un equipo grande, tengo mucha ambición de poder estar ahí y ojalá que se pueda cerrar en las próximas horas. Es un club grande de Sudamérica y podría ser un salto lindo", mencionó el jugador.

Por otro lado, Álvarez Wallace remarcó que ha revisado el juego de Alianza Lima y considera que necesitan un futbolista con mayor fricción, una cualidad que no es su fuerte, aunque aseguró que, de concretarse su llegada al conjunto blanquiazul, está dispuesto a adaptarse.

"Veremos que decide el entrenador, por lo que había visto, necesitan un volante central más raspador y posicional, a mi me gusta tener mucho la pelota. Si tengo que defender defiendo, pero obviamente mi fuerte es más la tenencia de pelo, la salida limpia y el pase seguro. No soy un recuperador nato, pero si tengo que correr, la entrega nunca va faltar", señaló.

Agustín Álvarez suena para convertirse en nuevo fichaje de Alianza Lima.

Agustín Álvarez Wallace fue sondeado en Universitario

Gustavo Peralta señaló en su momento que el nombre de Agustín Álvarez apareció como una de las opciones que manejaba la directiva de Universitario para poder reforzar su mediocampo; no obstante, el interés no prosperó y el fichaje se terminó cayendo. Por lo que los cremas buscaron otras opciones y concretaron llegadas como Héctor Fértoli y Lisandro Alzugaray.

¿En qué clubes ha jugado Agustín Álvarez?