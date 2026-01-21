Alianza Lima emociona a hinchas tras anunciar la firma de 8 futbolistas este 2026: "¡Con todo!"

Alianza Lima tiene el duro reto de armar un gran equipo para la temporada 2026, ya que el elenco victoriano busca ser tricampeón nacional en la Liga Femenina. Bajo ese escenario, la dirigencia ha reforzado la plantilla con importantes jugadoras procedentes del extranjero, que ilusionan a la hinchada con poder sumar un nuevo título en su palmarés.

Alianza Lima anunció a 8 futbolistas para luchar por el título de la temporada 2026

En ese sentido, Alianza Lima Femenino sorprendió a sus fanáticos, pues hizo oficial la extensión de contrato de 8 futbolistas, quienes apuntan a continuar como protagonistas en el conjunto que lidera el estratega chileno José Letelier a lo largo de la presente temporada.

Nos referimos a, Jenyfer Loli, Lucerito Huamán, Elsa Tapullima, la 'Bombardera', Adriana Lúcar, Sandy Dorador, Alison Reyes, Birka Ruiz, deportistas que tuvieron la oportunidad de demostrar todo su talento y experiencia profesional con el cuadro íntimo el 2025.

Alianza Lima Femenino anunció a 8 futbolistas para esta temporada/Foto: X

"Renovadas. Nuestras bicampeonas se quedan en casa para seguir haciendo historia y luchando por el objetivo. ¡Seguimos con todo esta temporada!", indicó la escuadra blanquiazul en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Con estas futbolistas, Alianza Lima Femenino asegura a piezas realmente importantes en el esquema titular, y también pensando en tener un plantel bastante amplio para la actual temporada, en la que varios rivales, incluido Universitario y Sporting Cristal se vienen armando con destacadas contrataciones nacionales y del extranjero.

Sobre ello, es válido recordar que las blanquiazules incorporaron a las colombianas Geraldine Cardona, María Marquínez, la peruana Odalys Rivas, la ex Universitario y Sporting Cristal, Alondra Vílchez, y la india Manisha Kalyan.