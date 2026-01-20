En Uruguay anuncian que Alianza Lima apunta a dar el golpe con ex Atlético Nacional: "Oferta"

Alianza Lima todavía no da por cerrado el mercado de pases 2026, ya que tras abrirse el séptimo cupo de fichajes extranjeros, en La Victoria se pusieron atentos, y ya vienen analizando a diversos futbolistas para potenciar el plantel que lidera Pablo Guede, de cara a la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores.

Alianza Lima busca el fichaje de ex Atlético Nacional este 2026

En tal sentido, desde Uruguay, el periodista deportivo Ramiro Soria de Carve Deportiva, reveló que uno de los jugadores que se encuentra en carpeta de los blanquiazules es el mediocampista de Montevideo City Torque, Agustín Álvarez, quien en su momento sonó como posible refuerzo de Universitario de Deportes. Los íntimos están a la espera de la respuesta del pivote de 24 años pues otro club también está en disputa.

"Agustín Álvarez Wallace también entrena apartado del plantel en su cuenta a Montevideo City Torque. Esta semana se define su futuro, Alianza Lima y Apollon (Chipre) son los equipos que ya bajaron una oferta por el futbolista", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Agustín Álvarez en la mira de Alianza Lima para el 2026

Los números de Agustín Álvarez con La Calera

Cabe mencionar que, Álvarez regresó de su préstamo a los 'Citadinos, luego de haber jugado en Unión La Calera de Chile desde agosto de 2024. Durante su paso por los 'Cementeros', el volante participó oficialmente de 42 compromisos entre la Liga de Primera y la Copa Chile. Así también, en la última temporada, el deportista se afianzó en el once y hasta llevó la cinta de capitán. Su contrato con el cuadro charrúa vence en diciembre de 2027.

Agustín Álvarez y su etapa en Atlético Nacional de Colombia

En enero de 2024, Atlético Nacional de Colombia presentó al uruguayo como su sexto fichaje para afrontar la Liga BetPlay 2024-I y la Copa Libertadores. Con el conjunto 'Verdolaga', Agustín Álvarez afrontó 14 duelos.

Agustín Álvarez jugó en Atlético Nacional de Colombia

¿En qué equipos ha jugado Agustín Álvarez?