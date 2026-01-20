Mr. Peet reveló los 2 jugadores que apuntan a titulares en Alianza tras ganar a Colo Colo: "Novedad"

Alianza Lima cerró su participación en la Serie Río de la Plata 2026 con un triunfo 3-2 ante Colo Colo en Montevideo. Ahora, los dirigidos por el técnico Pablo Guede se preparan para el duelo de talla internacional contra Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul en el Estadio de Matute. Tras el cotejo, el periodista Peter Arévalo lanzó un firme mensaje.

Mr. Peet sorprendido con el nivel de 2 jugadores de Alianza Lima tras triunfo ante Colo Colo

Durante el programa de YouTube, 'Mr. Peet Channel', el comunicador comenzó señalando que los victorianos disponen de una plantilla de gran nivel para poder competir tanto en la Liga 1 como en la fase preliminar de la Copa Libertadores; en esa línea, la idea de Guede debe ser afianzar el nivel de todas sus figuras para que todos los jugadores estén listos cuando les toque iniciar las acciones.

"Alianza Lima tiene un buen plantel, yo sigo pensando que Alianza tiene el mejor plantel del medio, pero hay que consolidar y esa es responsabilidad de Guede, hay que consolidar el 11, también me acuerdo que les dije, no se sorprendan si algún jugador o jugadores que no tenemos referenciados como jugadores terminan siendo titulares", sostuvo.

Bajo ese escenario, Mr. Peet indicó que tranquilamente Gianfranco Chávez y Jesús Castillo apuntan a ser titulares para el técnico Pablo Guede, en vista de su constante "disciplina" y "actitud" en los últimos compromisos amistosos de los blanquiazules. Como se recuerda, el exdefensa de Sporting Cristal se ha venido reafirmando desde el vamos jugando de '5'.

"Por lo que hemos visto ante Unión de Santa Fe y (Colo Colo) su línea de 4 ya está, y es la que todo el mundo tiene en la cabeza, Advíncula, Zambrano, Garcés, Trauco, mejorado físicamente. Y aquí viene la gran novedad, nosotros tenemos en la cabeza a Gaibor, Aquino, Castillo, Archimbaud, pero para Guede hoy parece ser, Chávez, Castillo por disciplina, actitud; la actitud es decirle a alguien que no juega en esa posición, che vos querés, jugaste siempre de central, pero para mí tú podés hacer la función de 5, te animas. Son dos tipos que si Guede consolida va a ser muy jod... que los saque del puesto", acotó.

Próximo partido de Alianza Lima:

Tras el duelo contra Colo Colo, Alianza Lima recibirá a Inter Miami de Lionel Messi este sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute. La cita con las 'Garzas' será a las 20:00 horas locales, además, el partido irá EN VIVO por Latina.