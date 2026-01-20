Jugó en Universitario y ahora critica a Sergio Peña por mal momento en Alianza Lima: "Es lamentable"

Cada vez falta menos para el inicio de la Liga 1 2026 y tal parece ser que Sergio Peña todavía está en deuda con los hinchas de Alianza Lima tras lo demostrado en la pretemporada bajo el mando de Pablo Guede. En medio de las críticas, ahora se sumó una de las figuras que pasó por Universitario y pasó a la historia del club crema.

Ex Universitario de Deportes sorprendió con sus tajantes declaraciones refiriéndose a Sergio Peña por su bajo rendimiento. El '10' de Alianza Lima viene recibiendo fuertes críticas durante los últimos días tras los partidos en la Serie Río de La Plata que se jugó en Uruguay.

Ex Universitario critica fuertemente a Sergio Peña de Alianza

La rivalidad entre Universitario y Alianza Lima siempre ha existido, pero ahora va un poco más allá. El exfutbolista José 'Puma' Carranza, no perdió la oportunidad para revelar cuál es el error más grande de Sergio Peña y que no lo deja triunfar vistiendo los colores blanquiazules. A pesar de que resaltó su talento, el ídolo de la 'U' destacó que le falta humildad.

"Yo pienso que el chico Peña debe ponerse a pensar que uno debe ser humilde y sencilla. Él juega bien, pero lamentablemente los pajaritos que tiene ha hecho que la gente se le tire en contra. No creo que se haya olvidado de jugar al fútbol luego de estar 10 años en el fútbol europeo. Lo que pasa es que él tiene que pisar tierra", explicó en el programa de streaming Trivu TV.

(Video: Trivu TV)

El 'Puma' Carranza también aprovechó la oportunidad para revelar detalles de un momento que compartió con Sergio Peña y otros exfutbolistas donde el jugador de Alianza Lima ni lo saludó.

"Si hubiese sido humilde, eso le hubiese traído muchas cosas buenas para él. Falta humildad y lo he dicho. Nosotros que hemos jugado al fútbol conocemos que juega bien, pero es lamentable cuando llega acá porque se cree superior a todos. Yo he estado cara a cara con él y la gente decía 'este no saluda'. Ahí se refleja eso, es buen jugador y le falta la humildad. Esa es la verdad porque la gente lo sabe y lo percibe que es buen jugador, pero le pasa pisar tierra", indicó.