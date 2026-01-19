Señaló que Universitario es el mejor equipo del Perú y ahora grita 'Arriba, Alianza Lima'

El mercado de pases del fútbol peruano nos trajo varias sorpresas. Una de ellas es el fichaje de Jairo Vélez a Alianza Lima. El volante no llegó a un acuerdo para continuar en Universitario de Deportes y no dudó en firmar con los blanquiazules.

En un vídeo que publicó Alianza Lima en sus redes sociales, Jairo Vélez invitó a los hinchas íntimos a asistir este sábado 24 de enero al partido contra Inter Miami, en la Noche Blanquiazul.

"Los esperamos este sábado en casa. ¡Arriba, Alianza!", expresó el jugador nacionalizado peruano. Jairo tendrá su primer encuentro con los hinchas de Alianza Lima en Matute.

Jairo Vélez y la vez que elogió a Universitario

Para el 2025, Universitario anunció que llegó a un acuerdo con César Vallejo para el préstamo de Jairo Vélez por una temporada. En una entrevista con GOL PERU, el jugador de 30 años mostró su emoción por llegar a los cremas y señaló que son el mejor equipo del fútbol peruano.

"Recibí varios mensajes y es lo normal, porque no estoy yendo a cualquier club, es el mejor del Perú. Me gusta sentir esa presión y esa responsabilidad; creo que me ayudará a crecer como futbolista", indicó Vélez.

No solo eso, en los últimos meses del 2025, cuando se estaba definiendo su continuidad en la 'U', el jugador expresó su deseo de continuar en el conjunto estudiantil.

"Yo me quiero quedar acá, eso no hay duda. Yo le tengo un gran cariño y aprecio a César Vallejo, pero esto es parte de mi carrera como profesional. De seguir creciendo, logrando éxitos y Universitario, hoy es lo que más me conviene, hablando personalmente. Pero bueno, es un tema que ya no depende de mí", expresó a Colectivo World.