Edison Flores sobre el retraso de Sekou Gassama en Universitario: "Espero que venga..."

Pese a la intensa pretemporada en Universitario de Deportes, Edison Flores no deja de lado su faceta como streamer y volvió a hacer transmisiones en sus redes sociales para interactuar con sus seguidores, así como responder incógnitas de los hinchas 'merengues', quienes aprovecharon para hacerle la consulta sobre la situación de Sekou Gassama.

Fiel a su estilo, el ‘Orejas’ Flores se pronunció sobre la situación del senegalés-español, señalado como uno de los fichajes más polémicos de la 'U', y reveló que desde el comando técnico ya habían informado al plantel que su incorporación demoraría algunos días, pero que finalmente se concretaría entre el lunes 19 y el martes 20 de enero, es decir, en las próximas horas.

"No conocemos todavía a Gassama. No lo conocemos todavía. Creo que viene el lunes o martes, si no me equivoco; nos dijeron que venía", inició Edison Flores y además continuó advirtiendo que tiene la expectativa de ver al atacante europeo con la ambición de ganarlo todo con Universitario.

"Bueno, espero que venga con muchas ansias, mucha hambre, y ganas de hacer las cosas bien aquí, en el club (…) Vamos a darle todo el apoyo para que pueda ser importante para nosotros", manifestó el volante de 31 años, ratificando que Gassama será bienvenido en el plantel de Javier Rabanal.

En relación al fichaje de Lizandro Alzugaray, manifestó sentirse conforme con su llegada y no dudó en destacar sus cualidades. “Es un gran jugador, tiene mucha experiencia, nos viene a ayudar y a dar lo que el técnico quiere para el sistema de juego”.

Próximo partido de Universitario

Universitario entra en la etapa final de su preparación de cara al arranque de la Liga 1, certamen en el que intentará sostener su protagonismo y seguir haciendo historia en el fútbol peruano. Para llegar en óptimas condiciones al debut oficial, el equipo crema continúa afinando detalles con partidos de preparación y, luego de enfrentar a Sport Boys, tendrá una nueva prueba este martes cuando reciba a Melgar en el Estadio Monumental, a puertas cerradas.