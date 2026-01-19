Dejó Universitario y ahora se rindió en elogios ante Sporting Cristal: "Equipo grande"

Universitario de Deportes ha sido el club de diversos futbolistas que no lograron el objetivo de salir campeones con el equipo, pero que en su temporada hicieron lo posible para alcanzar la gloria. Sin embargo, al momento de salir del equipo, elogiaron a los clásicos rivales. Este es el caso de Horacio Benincasa, quien, al encontrarse ahora lejos del club merengue, se rindió en elogios ante Sporting Cristal.

Futbolista se fue de Universitario de Deportes y ahora elogió a Sporting Cristal

Horacio Cristian Benincasa es el nuevo fichaje de Deportivo Garcilaso de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Sudamericana, luego de finalizar su etapa en Alianza Atlético.

En la conversación con el canal oficial del club cusqueño, el defensor fue consultado sobre diversos temas que abarcan desde su inicio como futbolista en Garcilaso, hasta su próximo rival en el Torneo Apertura, Sporting Cristal.

Video: Deportivo Garcilaso

Horacio Benincasa olvidó su pasado en Universitario de Deportes y se rindió en elogios ante Sporting Cristal catalogándolo como un equipo grande, pero a quien espera ganarle en la primera jornada de la Liga 1.

"Es un equipo grande, es el reencuentro con nuestra gente. Sé que Garcilaso tiene una deuda pendiente con Cristal en primera división y creo que es un buen momento para cortarla", dijo el futbolista peruano.

Horacio Benincasa, exjugador de Universitario, se rindió en elogios ante Sporting Cristal.

Horacio Benincasa en Universitario

Horacio Benincasa llegó a Universitario de Deportes en la temporada 2015 procedente de Inti Gas. El defensor central jugó 136 partidos, anotó 8 goles y brindó 3 asistencias durante su etapa en el cuadro merengue, la cual finalizó en 2018 para fichar por Real Garcilaso, actualmente Cusco FC.