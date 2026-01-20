Universitario comunicó salida de un talentoso futbolista para la Liga 1 2026: "Jugará en..."

A poco de que comience la Liga 1 2026, y con el mercado de fichajes todavía abierto en el fútbol peruano, Universitario de Deportes sorprendió a su numerosa hinchada comunicando la salida de uno de sus elementos con mayor talento. El jugador fue prestado por todo el 2026 y de esta forma se perderá la lucha por el tetracampeonato del torneo nacional. ¿Quién es?

Se trata de Francys Arévalo, lateral izquierdo de 22 años que buscará tener mayor continuidad estando en un club al interior del país. Mediante sus redes sociales oficiales, la 'U' le deseó el mayor de los éxitos en la presente temporada, aunque no jugará la máxima categoría de nuestro balompié debido a que estará en Comerciantes FC que milita en la Liga 2, Segunda División del Perú.

"Nuestro defensor Francys Arévalo jugará a préstamo en Comerciantes FC esta temporada. ¡Con garra y convicción!", indicó Universitario de Deportes en 'X', haciendo oficial la cesión del defensor. Vale precisar que esta no será la primera campaña del futbolista incaico en el cuadro de Iquitos, ya que ahí también estuvo a lo largo del 2025 y esta prácticamente es una extensión del contrato.

Francys Arévalo se fue a Comerciantes FC.

Estando en Comerciantes FC la temporada pasada, Francys Arévalo llegó a disputar 11 partidos repartidos entre la Fase Regular y el Grupo de Campeonato, pero lamentablemente no le alcanzó para conseguir el anhelado ascenso a la Liga 1. En total jugó 563' minutos y recibió una cartulina amarilla. Este año, con más experiencia, buscará destacar para así retornar y romperla en la 'U'.

¿En qué clubes ha jugado Francys Arévalo?

El canterano de Universitario lleva apenas dos años como futbolista profesional, por lo que no ha jugado en muchos clubes. En el 2024 fue prestado a Cusco FC, donde apenas contó con oportunidades, y en el 2025 llegó a Comerciantes FC. Es decir, únicamente ha estado en tres instituciones deportivas a lo largo de su carrera.