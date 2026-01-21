Ex Chivas de México aparece en Campo Mar y sorprende a hinchas de Universitario

Los hinchas de Universitario de Deportes solo quieren ver a su club salir tetracampeón de la Liga 1 este 2026, por lo que la institución estudiantil viene haciendo sus respectivas contrataciones para conseguirlo. Sin embargo, los merengues saben que no deben descuidar sus otras obligaciones, sobre todo porque deben acabar con la hegemonía de Alianza Lima en la Liga Femenina.

Por ello, para seguir mejorando en todos los sentidos, el conjunto crema anunció mediante su cuenta oficial de 'X' la visita de un tremendo personaje con pasado en Chivas de Guadalajara y Racing Club, dos elencos grandes del continente. Resulta que un reconocido DT se juntó con Carlos Véliz, entrenador de la 'U' en dicha categoría, y conversaron de temas importantes.

"Trabajando juntos para seguir creciendo. Esta mañana recibimos la visita de Antonio Spinelli, director técnico de la Selección Peruana Femenina", indicó Universitario de Deportes Femenino en redes sociales, junto a una foto del entrenador de la Blanquirroja junto al estratega merengue, en la que se ven conversando amenamente.

Vale precisar que la 'U' tiene que hacerse con el título nacional para evitar el tricampeonato de Alianza Lima en la Liga Femenina, y sobre todo porque las cremas vienen perdiendo dos años la gran final del fútbol peruano ante su clásico rival de forma consecutiva. Asimismo, disputarán este año la Copa Libertadores 2026 por haber conseguido el Torneo Clausura pasado.

¿Qué clubes ha dirigido Antonio Spinelli?

Estos son los clubes, todos femeninos, donde ha estado el director técnico Antonio Spinelli: