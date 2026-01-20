0
EN DIRECTO
Inter vs Arsenal por Champions League
EN VIVO
Real Madrid vs Mónaco por Champions League

Koichi Aparicio, ex Alianza Lima, remece el mercado y firma con club campeón peruano: "Vínculo"

El exfutbolista de Alianza Lima, Koichi Aparicio, definió su futuro para la temporada 2026. El defensa estuvo en UTC de Cajamarca por todo el 2025.

Diego Medina
Koichi Aparicio, ex Alianza Lima, definió su futuro para el 2026.
Koichi Aparicio, ex Alianza Lima, definió su futuro para el 2026. | Foto: Andina
COMPARTIR

El mercado de pases en el fútbol peruano 2026 sigue presentando muchas novedades para impacto de los aficionados. Este es el caso de Koichi Aparicio, recordado por su paso en Alianza Lima al conseguir un título con los blanquiazules. Ahora, ha dado la sorpresa al llegar a un acuerdo con club campeón.

Se fueron de Alianza, Universitario y Cristal y ahora firmaron por bicampeón nacional

PUEDES VER: Se fueron de Alianza, Universitario y Cristal y ahora firmaron por bicampeón nacional

Koichi Aparicio, ex Alianza Lima, firma por club campeón

Según pudo informar el periodista Michael Cordero, todo esta encaminado para que Koichi Aparicio juegue en Carlos Mannucci, bicampeón de Copa Perú en 1968 y 1969, por toda la edición 2026. El equipo trujillano se encuentra en la Liga 2 (Segunda División del fútbol peruano) en busca de volver a la máxima categoría y darle una alegría a su fiel afición.

A diferencia de los clubes de la Liga 1, Carlos Mannucci tiene planificado iniciar su pretemporada el próximo 2 de febrero. De esta manera, Koichi Aparicio se sumará a Trujillo en los próximos días para hacer oficial su incorporación, así como estar a disposición para los trabajos físicos.

"Joaquín Aguirre , Luis 'leche' Álvarez y Koichi Aparicio son nuevos jugadores de Mannucci , empiezan pretemporada el 2 de febrero. Procedente de UTC de Cajamarca. Vínculo con la Tricolor es hasta el final de la temporada", informó.

Koichi Aparicio

Koichi Aparicio jugó en UTC y ahora defenderá a Carlos Mannucci.

¿En qué clubes jugó Koichi Aparicio?

  • Alianza Lima
  • Universidad San Martín
  • Unión Comercio
  • Sport Huancayo
  • UTC
  • Cienciano

Valor de mercado de Koichi Aparicio

Según el portal "Transfermarkt", Koichi Aparicio tiene un valor de mercado de 150 mil euros a sus 33 años de edad. Su mejor versión será en la temporada 2015 cuando defendía los colores de Alianza Lima, en el que registró una cifra de 450 mil euros.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Dejó Universitario y ahora se rindió en elogios ante Sporting Cristal: "Equipo grande"

  2. Alianza Lima da el batacazo con nuevo fichaje para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Confirmado"

  3. Universitario jugó dos partidos ante Melgar en el Monumental: ganó la 'U' 3-2 en el global

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano