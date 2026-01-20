Koichi Aparicio, ex Alianza Lima, remece el mercado y firma con club campeón peruano: "Vínculo"

El mercado de pases en el fútbol peruano 2026 sigue presentando muchas novedades para impacto de los aficionados. Este es el caso de Koichi Aparicio, recordado por su paso en Alianza Lima al conseguir un título con los blanquiazules. Ahora, ha dado la sorpresa al llegar a un acuerdo con club campeón.

Koichi Aparicio, ex Alianza Lima, firma por club campeón

Según pudo informar el periodista Michael Cordero, todo esta encaminado para que Koichi Aparicio juegue en Carlos Mannucci, bicampeón de Copa Perú en 1968 y 1969, por toda la edición 2026. El equipo trujillano se encuentra en la Liga 2 (Segunda División del fútbol peruano) en busca de volver a la máxima categoría y darle una alegría a su fiel afición.

A diferencia de los clubes de la Liga 1, Carlos Mannucci tiene planificado iniciar su pretemporada el próximo 2 de febrero. De esta manera, Koichi Aparicio se sumará a Trujillo en los próximos días para hacer oficial su incorporación, así como estar a disposición para los trabajos físicos.

"Joaquín Aguirre , Luis 'leche' Álvarez y Koichi Aparicio son nuevos jugadores de Mannucci , empiezan pretemporada el 2 de febrero. Procedente de UTC de Cajamarca. Vínculo con la Tricolor es hasta el final de la temporada", informó.

Koichi Aparicio jugó en UTC y ahora defenderá a Carlos Mannucci.

¿En qué clubes jugó Koichi Aparicio?

Alianza Lima

Universidad San Martín

Unión Comercio

Sport Huancayo

UTC

Cienciano

Valor de mercado de Koichi Aparicio

Según el portal "Transfermarkt", Koichi Aparicio tiene un valor de mercado de 150 mil euros a sus 33 años de edad. Su mejor versión será en la temporada 2015 cuando defendía los colores de Alianza Lima, en el que registró una cifra de 450 mil euros.