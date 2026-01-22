Revelan reacción de Pablo Guede tras grave denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco: "Furioso..."

Alianza Lima se ha vuelto el foco de atención en todo el fútbol peruano luego de que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fuesen denunciados en Argentina por una presunta violación. Una noticia que ha remecido todo los cimientos del equipo. Luego de conocerse la noticia, se filtró la fuerte reacción que tuvo el entrenador Pablo Guede.

Pablo Guede tuvo fuerte reacción tras grave denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

La denuncia contra los jugadores de Alianza Lima ya comenzó a generar sus primeras repercusiones. Durante el programa 'Mano a Mano', del canal de YouTube 'Denganche', el periodista deportivo Gabriel Pacheco realizó una sorpresiva revelación sobre el clima interno en el club y la reacción que habría tenido Pablo Guede ante lo ocurrido.

De acuerdo con Pacheco, el técnico argentino quedó profundamente golpeado por la situación y reaccionó con mucha molestia tras conocerse la noticia, al punto de haber tomado la drástica decisión de no contar más con Zambrano, Peña y Trauco para esta temporada. En ese sentido, el comunicador aseguró que la salida de los tres jugadores estaría prácticamente definida.

Pablo Guede solicitó la salida de Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

“Pablo Guede está muy molesto y, por lo que me indican, es muy probable que ninguno de los tres continúe. En el club tienen claro que el acto de indisciplina ocurrió y que una chica ingresó a la concentración”, afirmó el periodista.

Minutos después, su compañero de panel, Michael Succar confirmó que Pablo Guede solicitó a la directiva la salida de los jugadores, demostrando la mano dura que lo caracterizaba.