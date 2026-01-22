Hinchas de Alianza Lima acuden a Matute tras grave denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

En las últimas horas, Alianza Lima es noticia tras la denuncia en Argentina contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso sexual a joven argentina de 22 años. En medio de esta situación que vive la institución 'victoriana', se reportó que un número de hinchas se acercó a Matute para expresar su incomodidad y rechazo a este delicado caso.

Hinchas de Alianza Lima se acercan a Matute

Recientemente, el programa en vivo de "Encendidos" reportó presencia de unos 30 a 40 hinchas de Alianza Lima en las afueras de Matute para expresar tu total rechazo e incomodidad por los hechos que involucran a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Como se conoce, los tres futbolistas en mención fueron separados de forma indefinida de Alianza Lima, por lo que no serán parte del entrenamiento de hoy, jueves 22 de enero, así como estar en la presentación oficial del plantel en la tradicional "Noche Blanquiazul 2026" contra Inter Miami de Lionel Messi.

"Los tres futbolistas involucrados se retiraron de las instalaciones del club tras conocerse esta información. En la puerta de ingreso Norte de Matute, los jugadores salieron sin dar declaraciones. La noticia les fue comunicada en pleno entrenamiento, disponiéndose de inmediato su separación temporal. Ahora, un grupo de hinchas de Alianza Lima han llegado hasta la puerta norte del estadio para manifestar su incomodidad y rechazo tras conocerse esta noticia. Un grupo aproximado de 30 a 40 hinchas que han llegado a los exteriores de Matute", informaron en el programa "Encendidos".

(VIDEO: Encendidos)

Hinchas de Alianza Lima intentan ingresar a la fuerza a Matute

Se reporta que algunos videos en redes sociales de que hinchas de Alianza Lima lograron ingresar a la fuerza a Matute. Los aficionados se acercaron al campo de juego donde entrenaban los jugadores para expresar su incomodidad de los hechos.