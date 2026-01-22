Comando Sur y su fuerte advertencia a Zambrano, Peña y Trauco: "No nos representan..."

Los hinchas de Alianza Lima demostraron su rechazo luego de que se conociera la denuncia en Argentina contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por una presunta violación. Los barristas lograron ingresar a Matute y se vivieron minutos de tensión. Tras ello, Comando Sur emitió un comunicado por lo sucedido.

Comando Sur dejó fuerte mensaje tras denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Minutos después de conocerse la denuncia contra los tres jugadores de Alianza Lima. Comando Sur se pronunció luego de que ingresaran a las inmediaciones de Matute durante los entrenamientos del equipo para expresar su total rechazo a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

En su pronunciamiento, la barra oficial evidenciaron su molestia por la indisciplina de los jugadores, sobre todo porque es una situación que se ha repetido constantemente. Asimismo, expresaron su total rechazo por los rumores que indican que los sucesos que involucran a los jugadores estuviesen respaldados por integrantes de seguridad del club.

Comando Sur emitió mensaje tras ingresar a Matute.

"Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo, creyéndose deportistas profesionales se han seguido burlando de todo el país y como ustedes se las saben todas, deben de saber que sus acciones generan reacciones. El Comando Sur no va a aguantar indisciplinas venga de dónde venga así estén avalados por la seguridad del primer equipo", mencionaron en primera instancia.

Del mismo modo, recalcaron que este tipo de jugadores no representan los valores de Alianza Lima y remarcaron que los que se sumen a las indisciplinas también serán increpados.

"Nunca respetaron la camiseta y creen que a Alianza se viene a pasar el rato y a cobrar premios por algo que sus sueldos les exige resultados. Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club y los que apoyen a estos tres, pagarán lo que tengan que pagar, los invitamos a que se sumen al circo de la indisciplina, nosotros no vamos darle tregua", finalizaron.